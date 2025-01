Đoković nakon predaje i poraza na presici šokirao sve: 'Postoji šansa da ovdje igram zadnji put...'

Najbolji tenisač svih vremena Novak Đoković poražen je u polufinalu Australian Opena od Nijemca Alexandera Zvereva. Đoković je predao meč nakon gubitka prvog seta u tie-breaku. Bilo je 7:6 za Zvereva u borbi koja je trajala sat i 20 minuta. Novak se požalio na ozljedu zbog koje nije bio u stanju nastaviti meč.

Na press-konferenciji nakon meča novinari su ga pitali misli li da mu je ovo bio zadnji nastup na Australian Openu kojeg je u karijeri osvajao čak 10 puta.

- Postoji šansa, tko zna. Moram vidjeti kako ide sezona, želim nastaviti, ali vidjet ću kako ću napraviti raspored. Volio bih ponovno doći, imam ovdje mnogo uspjeha, ali ako budem jako motiviran, ne znam zašto ne bih došao, ali postoji šansa da neću naravno - kazao je Novak i blago šokirao sve prisutne.

Ako i nastavi sezonu, vjerojatno to više neće biti s trenerom Andyjem Murrayjem.

- Ne znam... Obojica smo razočarani time što se dogodilo, nismo razgovarali o tome. Popričat ćemo sigurno i zahvaliti mu se što je bio sa mnom, reći ću mu da je pozitivan moj feedback i vidjet ćemo koji je naredni korak. Sada su vruće glave, nije lako pričati o tome, moramo se ohladiti i popričati o svemu.

Što mu se dogodilo, zašto nije mogao nastaviti?

- Kidanje mišića je. Prije dvije godine sam bolje to učinio, nisam se mučio toliko, ali ovog puta to nije bio slučaj. Sa ovog aspekta je bilo moguće raditi što je bolje moguće koliko može. Imao sam dva slobodna dana, mislio sam da će biti dovoljno dobro, ali nije bilo nažalost. Da sam osvojio prvi set, možda bih pokušao još nekoliko gemova, ali je bilo sve gore i gore. Znao sam da i da osvojim prvi set, znam da bi bila nevjerojatna borba da ostanem s njim u razmjenama. Bog zna koliko se spremalo, nekoliko sati još borbe, nisam bio spreman to istrpiti.

