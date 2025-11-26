Veliki transfer na pomolu? Skaut europskog velikana gledao je dragulje Rijeke i Hajduka

Navijačima splitskog Hajduka trebat će jako puno vremena da prebole ono što su njihovi ljubimci doživjeli na travnjaku Rujevice u 14. kolu SuperSport HNL-a. Domaća Rijeka demolirala je goste s uvjerljivih 5:0, nanijevši im jedan od najtežih poraza u povijesti lige, a apsolutni junak susreta bio je nevjerojatni Toni Fruk. Riječki veznjak je u razmaku od samo 32 minute postigao hat-trick protiv momčadi koja mu je očito postala omiljena "mušterija", s obzirom na to da im je ukupno zabio već sedam golova, čime se izjednačio s legendarnim Anasom Sharbinijem na ljestvici riječkih strijelaca protiv splitskog rivala. Slučajno ili ne, Fruk je ovu životnu partiju isporučio upravo u trenutku kada su sve oči bile uprte u teren, ne samo zbog regionalnog rivalstva, već i zbog prisutnosti brojnih predstavnika europske nogometne elite koji su došli u potragu za novim talentima.

Tribine stadiona na Rujevici ugostile su skaute nekoliko europskih divova, uključujući predstavnike AC Milana, Udinesea, Parme, Twentea i Sassuola, no posebnu pažnju privukao je dolazak izaslanika engleskog Liverpoola. Iako klubovi takvog renomea rijetko otkrivaju svoje mete, informacije koje su procurile u javnost sugeriraju da je čovjek s Anfielda imao vrlo specifičan zadatak te je u svojoj bilježnici imao podcrtana četiri imena. Prema dostupnim izvještajima, engleski skaut došao je pogledati dvojicu igrača iz pobjedničke momčadi te dvojicu iz redova poraženog Hajduka, tražeći potencijal koji bi se mogao uklopiti u visoke zahtjeve Premier lige. Naravno, s obzirom na prikazanu igru, nije teško pogoditi tko je ostavio najbolji dojam i zaradio najviše pluseva u izvještaju koji putuje prema Engleskoj.

Na radaru Liverpoolovog skauta prvenstveno je bio 24-godišnji Toni Fruk, čija je dominantna predstava i realizacija zasjenila sve ostale aktere derbija, no on nije bio jedini Riječanin pod povećalom jer je praćen i talentirani 18-godišnji krilni napadač Dominik Thaqi, koji je ovaj put dobio priliku od prve minute. S druge strane, unatoč katastrofalnoj večeri za Hajduk, interes skauta zadržao se na 21-godišnjem američkom veznjaku Rokasu Pukštasu te mladom 18-godišnjem braniču Branimiru Mlačiću. Prisutnost skauta na ovako važnoj utakmici još jednom potvrđuje status hrvatske lige kao nepresušnog izvora talenata za najjače europske lige, gdje se Jadranski derbi profilirao kao idealna pozornica za dokazivanje kvalitete pred međunarodnom publikom.

Iako činjenica da je Liverpoolov skaut svjedočio ovoj utakmici zvuči bombastično, treba ostati realan jer klubovi te veličine u svojim bazama podataka prate stotine igrača diljem svijeta prije nego što se odluče na konkretan potez. Rijeka i Hajduk mogu biti zadovoljni što su njihovi "biseri" pod prismotrom engleskog velikana, no tek će budućnost pokazati hoće li se ovaj inicijalni interes pretvoriti u službenu ponudu. Do tada, Toniju Fruku ostaje satisfakcija da je pred očima Liverpoola odigrao jednu od najdominantnijih individualnih predstava u HNL-u posljednjih godina, dok ostali praćeni igrači moraju nastaviti s dokazivanjem kako bi ostali na radaru klubova iz "Liga petice".