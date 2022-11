VIDEO Lewandowski u suzama nakon svog prvog gola ikada na SP: 'Borio sam se!'

Poljski nogometaši pobijedili su Saudijsku Arabiju 2-0 (1-0) u drugom kolu skupine C svjetskog prvenstva, u utakmici s brojnim šansama na obje strane.

Prvi pogodak postigao je Piotr Zielinski u 39. minuti na asistenciju Lewandowskog, dok je Saudijska Arabija imala savršenu šansu za izjednačenje krajem prvog dijela, ali je tada udarac s bijele točke Al Dawsarija obranio poljski vratar Szczesny.

U drugom poluvremenu je Saudijska Arabija konstantno napadala i vrlo opasno prijetila, ali su isto tako igrači Poljske (Milik i Lewandowski) dva puta pogađali suparnički okvir vrata. Utakmica je, pak, riješena u 82. minuti kada su se poigravali Saudijci pred svojim vratima, a pogrešku je iskoristio Lewandowski za 2-0. Bio je to prvi pogodak najboljeg poljskog strijelca ikada na svjetskim prvenstvima. Ujedno njegov 77. u karijeri za reprezentaciju.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Saudi Arabia - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 26, 2022 Poland's Robert Lewandowski in action with Saudi Arabia's Mohammed Al-Owais REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

- Borio sam se i radio čitavu utakmicu i sretan sam zbog pobjede. Za napadača je najvažnije zabiti gol, a danas sam u tome i uspio. Obrambeno smo bili jako dobri. Protiv Argentine će također biti teško, ali moramo biti strpljivi - izjavio je Lewandowski odmah nakon utakmice.

