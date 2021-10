UŽIVO GOL! Rapid vratio vodstvo, dinamovci opet gadno pogriješili

Pobjeda u Beču bila bi sjajna, plavi bi ostvarili bolji učinak u prva tri kola nego prošle sjajne sezone, kada su suvereno ne samo prošli skupinu nego i bili pobjednici skupine, bez ijednog poraza, sa samo jednim primljenim pogotkom, i u to u posljednjem susretu, u posljednjim minutama. No u prve dvije utakmice plavi su osvojili dva boda, remizirali su s Feyenoordom i moskovskim CSKA, da bi do prve pobjede došli protiv Wolfsbergera u tom trećem kolu. A plavi sada u prva dva kola imaju tri boda, s pobjedom nad Rapidom, nakon tri kola imali bi šest bodova te još bolju priliku za prolazak skupine, nego što je to bio slučaj u prošloj sezoni kad je ostvaren povijesni uspjeh. No prvo treba napraviti posao o Beču, a onda razmišljati što dalje.



