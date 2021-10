Dinamo sad ima priliku za bolji učinak nego prošle, čudesne sezone!

Dinamo je odletio u Beč i upoznao se s travnjakom Allianz Stadiona. Iza sebe je ostavio traumatičnu utakmicu s Rijekom, iz koje je uzao bod nakon što je gubio 0:3 u prvih 45 minuta.

Rujevicu još kako dobro poznaje Stefan Ristovski, igrao je tamo i osvajao trofeje, a sad je s Dinamom opasno “visio”. Zanimalo nas je kako je bilo ući u svlačionicu s tih 0:3.

Krznar nije vikao na nas

– Sigurno nije bilo ugodno gubiti tako u velikom derbiju, ali svaka čast momčadi, vratili smo se nas pravi način – kaže Ristovski.

Je li trener Krznar vikao na vas?

– Ma nije, nema vam toga više. Ali, mi smo i tada stvarno vjerovali da se možemo vratiti. Iako znam kakva je Rujevica kad se “upali”, ali na kraju je naša kvaliteta donijela izjednačenje.

Takav rasplet donio je puno pozitive plavima uoči današnjeg susreta s Rapidom, u trećem kolu Europske lige.

– Sigurno da je ti to kad se vratiš nakon 0:3 u takvoj atmosferi mora donijeti samopouzdanje za dalje.

Analizirali ste s Krznarom i stožerom Rapid, što očekuje od njih?

– Oni su vam njemačka škola, znaju što hoće, ne odustaju lako. Dok sam bio u Portugalu, igrao sam protiv LASK-a i dobili su nas dvaput. Nije to slučajno, imaju kvalitetu i ne smijemo se zavaravati time što su u prve dvije utakmice Europske lige izgubili. Analizirali smo ih svaki dan, mnogo toga znamo. Riječ je o momčadi koja stoji u dva bloka i onda pokušava izaći kontranapadima.

Dinamo u Beču ima veliku priliku napraviti veliki korak u skupini Europske lige, nakon poraza od West Hama u Maksimiru pa pobjede u Belgiji nad Genkom, slijedi treći ispit, po mnogima možda i najvažniji jer prilično usmjerava nastavak.

– Dođemo li do tri boda u Beču, svima ćemo poslati pozitivnu poruku i onda nastaviti put prema našem cilju.

Nakon Beča slijede dvije utakmice u Zagrebu, ponovno s Rapidom, pa onda i Genkom, tu bi se dao napraviti lijep niz i možda već osigurati prolazak skupine.

– Sve je to točno, ali ne smijemo zaboraviti da u europskim utakmicama favorita nema, svi imaju svoje ciljeve, znam da će i u Beču biti teško, ali bez obzira na to mi idemo po pobjedu – zaključio je Ristovski.

Važno treće kolo

Pobjeda u Beču bila bi sjajna, plavi bi ostvarili bolji učinak u prva tri kola nego prošle sjajne sezone, kada su suvereno ne samo prošli skupinu nego i bili pobjednici skupine, bez ijednog poraza, sa samo jednim primljenim pogotkom, i u to u posljednjem susretu, u posljednjim minutama. No u prve dvije utakmice plavi su osvojili dva boda, remizirali su s Feyenoordom i moskovskim CSKA, da bi do prve pobjede došli protiv Wolfsbergera u tom trećem kolu. A plavi sada u prva dva kola imaju tri boda, s pobjedom nad Rapidom, nakon tri kola imali bi šest bodova te još bolju priliku za prolazak skupine, nego što je to bio slučaj u prošloj sezoni kad je ostvaren povijesni uspjeh. No prvo treba napraviti posao o Beču, a onda razmišljati što dalje.