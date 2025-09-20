UŽIVO OD 17 Stigli su sastavi Hajduka i Dinama za spektakularni derbi na Poljudu

Prvi derbi Gonzala Garcije

Trener Hajduka još nije naučio hrvatski jezik, malo je čudno da se nije potrudio

Garcia na press konferenciji na Poljudu pred novinarima nastupa na engleskom jeziku. Pitanja koja su mu postavljena na hrvatskom prevodi mu glasnogovornik Hajduka Božo Pavković. Malo je čudno da se trener-internacionalac nije potrudio naučiti hrvatski, s obzirom na to da je u Hrvatskoj već radio od srpnja 2021. pa do svibnja 2023., pa se vratio u siječnju 2025. godine.