Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
Vecernji.hr
HAJDUK - DINAMO

UŽIVO OD 17 Stigli su sastavi Hajduka i Dinama za spektakularni derbi na Poljudu

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Luka Stanzl/PIXSELL
20.09.2025. u 15:40
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista.
HAJDUK
-
DINAMO
SUPERSPORT HNL, 17.00, POLJUD, SPLIT
SASTAVI

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Krovinović, Pajaziti - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja.

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc - Lisica, Ljubičić, Hoxha - Beljo

MOGUĆI SASTAV

HAJDUK: Ivušić - Karčić, Šarlija, Raci, Hrgović - Krovinović, Pajaziti, Pukštas - Šego, Livaja, Bamba.

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Vidović.

PRIJENOS

Utakmicu prenosi MaxSport 1 čiji program počinje u 16 sati. No, susret će se moći pratiti i na Hajduk Digital TV-u za koji je potrebno dodatno platiti.

KLADIONICE

Kladionice uoči ovog okršaja prednost za pobjedu daju Dinamu (koeficijent 2,20) u odnosu na Hajduk (koeficijent 3,30). Kad uzmemo u obzir recentna događanja na derbijima, takav omjer koeficijenata zapravo ne iznenađuje; ne zbog samih klubova, nego zbog činjenice da su u derbijima Hajduka i Dinama u posljednje vrijeme gostujuće momčadi znatno uspješnije, o kome god bilo riječ. Naime, u posljednjih 11 derbija tek je tri puta slavila domaća momčad, dvije utakmice su završavale remijima, a šest puta je slavila gostujuća momčad.

NAJAVA

Nadolazeće 246. izdanje vječnog derbija Hajduka i Dinama (danas, 17.00) po mnogočemu je jedno od najintrigantnijih u recentnoj povijesti. Razlog za to je, ponajprije, stanje na prvenstvenoj ljestvici. I i jedna i druga momčad s praktički identičnim učinkom ulaze u najveću utakmicu hrvatskog klupskog nogometa. I Hajduk i Dinamo imaju 13 bodova nakon šest kola, i jedni i drugi upisali su po četiri pobjede, jedan remi i jedan poraz, a Dinamo prednjači na ljestvici isključivo zbog bolje gol-razlike (13:4) u odnosu na Hajduk (11:5).

Međutim, tu intrigantnost ovog izdanja derbija ne prestaje, ona se u velikoj mjeri očituje i u kontekstu noviteta. Naime, nevjerojatno zvuči podatak da, ovisno o tome tko će sve ući s klupe za pričuve, postoji mogućnost da u subotu čak 22 igrača prvi put u svojim karijerama zaigraju u vječnom derbiju. Osim brojnim igračkim debitantima, ovo je prvi derbi derbi i trenerima Gonzalu Garciji te Mariju Kovačeviću.

Komentara 1

Pogledaj Sve
AP
APšlape
16:00 20.09.2025.

A di je Villar? Kad su ga dovodili hvalili ste ga kao da je Maradona i Pele zajedno u jednom igraču.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Video sadržaj
BALAJIĆ ZA VL

'Boban i Rakitić razumiju nogomet, pa je pomalo smiješno pričati o otkazu treneru zbog derbija'

- Ne znam kolika je prednost domaći teren. Hajduk kod kuće igra pod posebnim pritiskom. No, gledajući kroz povijest, Hajduk je najčešće koristio prednost domaćeg terena. Nadam se da će tako i biti. No, Hajduk je doveo nekolicinu dobrih igrača. Vraća se Ante Rebić, ne treba spominjati Marka Livaju, tu je Pajaziti koji je sjajan u veznom redu - naglašava Balajić.

Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
2
Prvi derbi Gonzala Garcije

Trener Hajduka još nije naučio hrvatski jezik, malo je čudno da se nije potrudio

Garcia na press konferenciji na Poljudu pred novinarima nastupa na engleskom jeziku. Pitanja koja su mu postavljena na hrvatskom prevodi mu glasnogovornik Hajduka Božo Pavković. Malo je čudno da se trener-internacionalac nije potrudio naučiti hrvatski, s obzirom na to da je u Hrvatskoj već radio od srpnja 2021. pa do svibnja 2023., pa se vratio u siječnju 2025. godine.

Učitaj još