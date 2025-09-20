UŽIVO OD 17 Stigli su sastavi Hajduka i Dinama za spektakularni derbi na Poljudu

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Krovinović, Pajaziti - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja.
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc - Lisica, Ljubičić, Hoxha - Beljo
HAJDUK: Ivušić - Karčić, Šarlija, Raci, Hrgović - Krovinović, Pajaziti, Pukštas - Šego, Livaja, Bamba.
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Vidović.
Utakmicu prenosi MaxSport 1 čiji program počinje u 16 sati. No, susret će se moći pratiti i na Hajduk Digital TV-u za koji je potrebno dodatno platiti.
Kladionice uoči ovog okršaja prednost za pobjedu daju Dinamu (koeficijent 2,20) u odnosu na Hajduk (koeficijent 3,30). Kad uzmemo u obzir recentna događanja na derbijima, takav omjer koeficijenata zapravo ne iznenađuje; ne zbog samih klubova, nego zbog činjenice da su u derbijima Hajduka i Dinama u posljednje vrijeme gostujuće momčadi znatno uspješnije, o kome god bilo riječ. Naime, u posljednjih 11 derbija tek je tri puta slavila domaća momčad, dvije utakmice su završavale remijima, a šest puta je slavila gostujuća momčad.
Nadolazeće 246. izdanje vječnog derbija Hajduka i Dinama (danas, 17.00) po mnogočemu je jedno od najintrigantnijih u recentnoj povijesti. Razlog za to je, ponajprije, stanje na prvenstvenoj ljestvici. I i jedna i druga momčad s praktički identičnim učinkom ulaze u najveću utakmicu hrvatskog klupskog nogometa. I Hajduk i Dinamo imaju 13 bodova nakon šest kola, i jedni i drugi upisali su po četiri pobjede, jedan remi i jedan poraz, a Dinamo prednjači na ljestvici isključivo zbog bolje gol-razlike (13:4) u odnosu na Hajduk (11:5).
Međutim, tu intrigantnost ovog izdanja derbija ne prestaje, ona se u velikoj mjeri očituje i u kontekstu noviteta. Naime, nevjerojatno zvuči podatak da, ovisno o tome tko će sve ući s klupe za pričuve, postoji mogućnost da u subotu čak 22 igrača prvi put u svojim karijerama zaigraju u vječnom derbiju. Osim brojnim igračkim debitantima, ovo je prvi derbi derbi i trenerima Gonzalu Garciji te Mariju Kovačeviću.
FOTO Koja je najduža ulica u Zagrebu? Nije Ilica, ona je tek na četvrtom mjestu
Jolina supruga o teškoj životnoj fazi: 'Sad mi dođu suze, pogotovo kad uđem u njenu sobu'
Dvije kave i dvije vode u Dubrovniku: 'Ovo je bio prvi put da sam se morala vratiti i pogledati račun'
VIDEO Društvenim mrežama širi se snimka BBB-a, navijači patroliraju Dubravom: 'Bravo, ne dajte da huligani zavladaju...'
Hrvatska postala jedno od ključnih odredišta migrantskih radnika iz Azije
'Otkrit ću vam zašto sam iz Dinama prešao u Hajduk! U Splitu nisam mogao podnijeti tugu...'
Rusi su tri puta iskoristili prazne cjevovode za napredovanje u Ukrajini - sad ih ukrajinska vojska poplavljuje
Ukida se porez na mirovine, a iz sustava poreza na dohodak miču se i olakšice za djecu? U tišini se pripremaju promjene u sustavu plaća
Još iz kategorije
'Boban i Rakitić razumiju nogomet, pa je pomalo smiješno pričati o otkazu treneru zbog derbija'
- Ne znam kolika je prednost domaći teren. Hajduk kod kuće igra pod posebnim pritiskom. No, gledajući kroz povijest, Hajduk je najčešće koristio prednost domaćeg terena. Nadam se da će tako i biti. No, Hajduk je doveo nekolicinu dobrih igrača. Vraća se Ante Rebić, ne treba spominjati Marka Livaju, tu je Pajaziti koji je sjajan u veznom redu - naglašava Balajić.
Derbi može Hajdukovom treneru kratkoročno donijeti slavu, ali mu dugoročno može biti težak teret
Zanimljivost je kako u prošloj sezoni Gonzalo Garcia u dva nastupa protiv Gattusovog Hajduka nije bio poražen; na Poljudu je pobijedio 1:0 pogotkom Vinka Rozića, a u Puli je bilo 1:1.
Igrač koji gine za Dinamo zaslužio je puno veće poštovanje, brojni su mu već uručili 'ispisnicu'
I dalje je u statusu nekakvog džokera, kao i prošle sezone kada je to bio u sjeni Brune Petkovića, a postao najbolji strijelac kluba.
Evo zašto je derbi važan za mentalno zdravlje u Maksimiru i Poljudu: Jedna stvar je ovdje ključna
Pobjeda pred punim Poljudom donijela bi Hajduku veliki zamah, u gradu bi krenula euforija i vjera da konačno nakon tolikih godina suše mogu do naslova prvaka, a pobjeda bi Dinamu dala krila za početak teškog perioda brojnih utakmica, bijeg na tablici.
Policijske mjere za visokorizični derbi: Boyse će dočekati na autocesti, a evo gdje izlazi Torcida
Kako bi osigurala red, policija će u petak i subotu snimati stadion i sve prilazne pravce, a privremena ograničenja kretanja bit će na snazi i nekoliko sati prije i nakon utakmice. Građanima se savjetuje da na vrijeme krenu prema stadionu i, ako je moguće, koriste javni prijevoz.
Ovo što se događa u HNL-u nije normalno, za rubriku je 'vjerovali ili ne'!
Podatak koji je za rubriku 'vjerovali ili ne': u deset klubova HNL-a isti je broj ovosezonskih smjena trenera kao i u 96 klubova u ligama petice
Tko je 29-godišnjak koji će suditi derbi? 'Da moram zamijeniti sina, uzeo bih njega'
Generalno gledano, Erceg je sudac koji se vrlo dobro zna prilagoditi utakmici. Pobornik je puštanja čvrste igre što je više moguće, no ako primijeti da utakmica previše odlazi u agresivnom smjeru, ne libi se s nekolicinom kartona u samom početku utakmice smiriti strasti i odvesti ju u mirnije vode
Evo kakav sastav Dinama očekujemo protiv Hajduka, Kovačić će sigurno mijenjati momčad
Čini se da je u ovom trenutku manje važno koje će figure za taj meč posložiti Kovačević, važnije da je ih psihološki spremi za tu utakmicu, da se ne preplaše poljudske atmosfere ili uraganskog početka, što se očekuje, Hajduka.
Trener Hajduka još nije naučio hrvatski jezik, malo je čudno da se nije potrudio
Garcia na press konferenciji na Poljudu pred novinarima nastupa na engleskom jeziku. Pitanja koja su mu postavljena na hrvatskom prevodi mu glasnogovornik Hajduka Božo Pavković. Malo je čudno da se trener-internacionalac nije potrudio naučiti hrvatski, s obzirom na to da je u Hrvatskoj već radio od srpnja 2021. pa do svibnja 2023., pa se vratio u siječnju 2025. godine.
A di je Villar? Kad su ga dovodili hvalili ste ga kao da je Maradona i Pele zajedno u jednom igraču.