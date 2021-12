UŽIVO Gojo vodio 4:1 pa izgubio prvi set, izjednačeno u drugom

NAJAVA

Martić: Na papiru oni su favoriti – Ući ćemo u taj meč kao u svaki drugi. Na papiru su oni blagi favoriti, imaju Đokovića koji je broj 1 na listi, njihov drugi igrač je bolje rangiran od našeg, a u paru smo mi blagi favoriti. Mi smo se dobro natjecali, ušli smo u polufinale, među četiri najbolje reprezentacije na svijetu, što je već veliki uspjeh. Ali pokušat ćemo doći i do finala – kaže izbornik. Našim se tenisačima pruža prilika da Srbima uzvrate za dva poraza u dosadašnjim sučeljavanjima: 2010. u Splitu, u četvrtfinalu (1:4) i 2015. u Kraljevu, u prvom kolu Svjetske skupine (0:5). No sad je ulog još veći, borba za finale. Marin Čilić, kojega zbog ozljede nije bilo u Kraljevu, ističe: – Očekuje nas zasigurno teška borba sa Srbijom. Radi se o nevjerojatno kvalitetnoj momčadi. Osim Novaka Srbi imaju još tri-četiri sjajna igrača koji su uvijek jako neugodni. Ali dat ćemo sve od sebe i nadamo se pozitivnom ishodu u tom dvoboju. Rezultati u Torinu su nam drastično digli samopouzdanje, duh u reprezentaciji veoma je pozitivan. Borna Gojo pokazao je još jedanput da je fenomenalan igrač za Davisov kup i nadam se da će pobjede iz ovog natjecanja pretočiti i uspjeh na ATP Touru. A Nikola i Mate uvijek su spremni odigrati odlične mečeve, kao u cijeloj sezoni. Ja sam odigrao izvrstan meč sa Sinnerom, uz nekoliko stvari koje nisu funkcionirale, ali vjerujem da to mogu ispraviti i protiv Novaka odigrati sjajan meč – rekao je Čilić.