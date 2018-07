UŽIVO Idemo po zlato! Sve uoči velikog finala Hrvatske pratite ovdje

Za našu državu, za sve ljude koji nas podržavaju, za našu veliku momčad, poručio je Ivan Rakitić uz prigodni video uoči utakmice.

Za nasu drzavu, za sve ljude koji nas podrzavaju, za nasu veliku momcad. O demo Hrvatska 🇭🇷!

For our country,for all the people who support us, for this amazing team. Let’s go Croatia 🇭🇷!

Por nuestro país y por toda la gente que nos apoya 🇭🇷! #HereToCreate @adidasfootball pic.twitter.com/L2mjTsChur