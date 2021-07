UŽIVO Hrvatska na OI: Vekić srušila 3. igračicu svijeta, Čilić se bori za prolazak, Jelić osvojila prvu medalju!

Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Boxing - Women's Featherweight - Last 32 Tokyo 2020 Olympics - Boxing - Women's Featherweight - Last 32 - Kokugikan Arena - Tokyo, Japan - July 24, 2021. Yarisel Ramirez of the United States in action against Nikolina Cacic of Croatia. REUTERS/Ueslei Marcelino UESLEI MARCELINO ŠTETA! Hrvatska boksačica, 20-godišnja Nikolina Ćaćić svoj je nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju u kategoriji do 57 kilograma okončala u osmini finala u kojoj ju je jednoglasnom odlukom sudaca svladala 12 godina starija Kanađanka Caroline Veyre.

>>> OPŠIRNIJE