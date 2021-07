Sjajne vijesti iz Tokija! Matea Jelić osigurala Hrvatskoj prvu medalju na Olimpijskim igrama

Matea Jelić prošla je u finale olimpijskog turnira u taekwondou u kategoriji do 67 kilograma! To znači da Hrvatska ima prvu medalju u Tokiju i to najmanje srebro.

Naša olimpijka, 23-godišnja Kninjanka, u polufinalu je svladala Amerikanku Paige McPherson, prošla u finale i borit će se za zlato. Bila je jako uvjerljiva i slavila s 15:4.

Suparnica članice TK Marjan iz Splita u finalu će od 14.30 sati po hrvatskom vremenu za suparnicu imati bolju iz drugog polufinala u kojem se sastaju Bjelokošćanka Ruth Gbagbi i Britanka Lauren Williams.

Jelić je ranije jutros u četvrtfinalu svladala Brazilku Milenu Titoneli i tako napravila prvi korak prema medalji.

Jelić je odlično krenula u borbu, povela sa 7-1, no Titoneli se do kraja prve runde vratila na 7-6. Ipak, u drugoj rundi 23-godišnja Kninjanka dominirala je, postigla prednost od 20-9, a u trećoj rundi tu svoju prednost još je povećavala do konačnih 30-9.

Toni Kanaet u kategoriji do 80 kilograma poražen je od Rusa Hramvcova u borbi za polufinale.

>> Pogledajte TOP 10 zanimljivosti s Olimpijskih igara