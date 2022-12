U trileru Cibona eliminirala Split, žuti traže poništenje utakmice

Završni turnir osmorice nacionalnog košarkaškog kupa proteći će bez Košarkaškog kluba Split, trostrukog prvaka Europe i jednog od tri najača hrvatska kluba. U osmini finala natjecanja koje nosi ime Krešimira Ćosića, Splićani su u Zagrebu izgubili od domaće Cibone (88:90) i neće ih biti u završnici natjecanja za prvi ovosezonski domaći trofej.

Ako se pitate kako se dogodilo da se dva kandidata za trofej susretnu već u osmini finala pitajte to Hrvatski košarkaški savez čiji su čelnici donijeli pravilnik o potpuno otvorenom ždrijebu i tako osiromašili završnicu ovog natjecanja. Ali su, neizravno, obogatili ponudu domaćih sportskih trakavica.

Naime, bila je to iznimno napeta utakmica, po dramatičnosti, ravna finalu a o njoj će se dugo pričati ne samo iz tog razloga. Naime, nakon što je Aleksandar Aranitović pogodio za vodstvo Cibone 90:88, Splitu je preostala sekunda i dvije desetinke da pokuša izboriti pobjedu i u tome su gosti umalo i uspjeli. Štoviše, negdje uz zvuk sirene, Mavra je šutirao tricu i na njemu je sviran prekršaj, nekome od dvojca (Mesiček, Baković) koji ga je u tome pokušao spriječiti.

U tom trenutku, glavni sudac Luka Kardum odsvirao je prekršaj za tri bacanja nakon čega su ga njegovi sudački partneri Martin Vulić i Bojan Kruljac pozvali na konzultacije. A kako bi bili sigurni da će konačna odluka biti pravedna, u nedostatku službenog videa, snalažljivi suci otišli su pogledati spornu situaciju kod reportera i realizatora prijenosa Sportske televizije jer za ovu razinu natjecanja nije bila osigurana službena tehnologija (!?). A ondje su ustvrdili da je kontakt, koji je suđen, bio po isteku vremena pa je odluka poništena.

Kako nam je rekao jedan kolega "pravda je zadovoljena ali je upitno da li je sudac na takvu provjeru imao pravo". A upravo na činjenicu da nije korišten službeni alat pozvali su se Splićani koji su odmah napisali žalbu, zacijelo, u nadi da će utakmica biti ponovljena.

A o sadržaju žalbe, nakon utakmice, novinarima je govorio trener Splita Srđan Subotić koji je isključen (zbog dvije tehničke) u 29. minuti susreta nakon čega je utakmicu sa splitske klupe vodio njegov pomoćnik Boran Grgin. A i to je, kazao je Subotić, bila sporna odluka jer je on bio uvjeren da je prva tehnička bila dosuđena klupi a ne njemu.

- Mi držimo da je Mavrin pokušaj šuta za tricu bio unutar vremena a i pitamo se je li vrijeme bilo pokrenuto i zaustavljeno pravovremeno. Osim toga prekršaj za tri bacanja je suđen i ta su bacanja trebala biti izvedena a i pitanje je da li su se suci smjeli koristiti tehnologijom koja nije službena - naveo je Subotić svojevrsni presedan iza kojeg će, zacijelo, ostati repovi.

Njegov kolega Josip Sesar imao je pak primjedbu na ponašanje splitske klupe koji ju je iznio nakon što je novinarima bilo kazano da se nitko iz Splita presici neće odazvati.

- Moram se osvrnuti na nedolazak Splita na presicu ali i na njihovo ponašanje krozu cijelu utakmicu što me smetalo. Možda nije moje da to komentiram no bilo je to nepoštivanje institucije kao što je Cibona.

A tijek utakmice bio je takav da Cibona u dva navrata, kod "plus 9" u drugom poluvremenu, nije uspjela prelomiti susret. A sve su umalo uprskali i njeni izvođači slobodnih bacanja u posljednje 132 sekunde. A u tom kratkom razdoblju, očito premoreni Mazalin, promašio je tri a razigravač Kapusta dva slobodna bacanja pa se u završnici odvijala drama.

Kod Splita košgeterski su prednjačili Dominik Mavra (24 koša) i Amerikanac Shannon Shorter (22 koša), a dvoznamenkasti su još bili Lovre Runjić (12), američki krilni-centar Lewis Suillivan (11) te kapetan, i povratnik u momčad, Roko Ukić (12 koševa).

Kod sretnije momčadi najbolji igrač bio je Lovro Mazalin (16 koševa), kojeg je pohvalio i trener Sesar, a preko deset koševa ubacili su još i Aleksandar Aranitović (14), Krešimir Ljubičić (13) te Sven Smajlagić (11).