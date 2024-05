Cijena će vas ostaviti bez riječi: Pogledajte koliko košta kava na hvarskoj rivi

ANALIZA BANOŽIĆEVE VERZIJE NESREĆE

Prometni stručnjak: Banožićeva priča teoretski je moguća. Ovo nije rutinska nesreća

„Prema tragovima Banožić je počeo kočiti naglo na desnoj strani ceste, dok je još uvijek bio u svom prometnom traku. Zbog čega je on to učinio, a uz to počeo motati i na lijevo, to je jedan veliki upitnik koji će se narednih, bojim se ne mjeseci, nego godina rasvjetljavati na sudu“, kaže vještak za promet Goran Husinec, dok komunikologinja Ljiljana Buhač kaže: „Vidjelo se kako više žali sebe i cijelu situaciju oko sebe nego preminulog ili njegovu obitelj“