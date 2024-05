Pripremite se, stiže nam nevrijeme: Pogledajte što pokazuju radarske snimke

Cijela Hrvatska ovog je utorka pod meteoalarmom Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), a najgore se očekuje na zagrebačkom području i okolici te u Slavoniji i na istoku zemlje, gdje je na snazi narančasto upozorenje zbog opasnog vremena. Mogućnost grmljavine za to područje, navodi se, viša je od 70 posto, a još je jučer i Dvor u Sisačko-moslavačkoj županiji pogodila tuča veličine oraha.

U regijama u kojima je upaljen narančasti meteoalarm trebalo bi biti najgore od podneva pa sve do kraja dana. ''Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu'', upozorava DHMZ. Uz to, i Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo je upute za građane kako postupiti u slučaju grmljavinskog nevremena.

U ostatku Hrvatske na snazi je žuto upozorenje, također zbog grmljavine i pljuskova koji se očekuju. Uz to, u Dalmaciji se očekuje i jači vjetar s udarima do 55 km/h. Oluju je najavio i Europski centar za predviđanje oluja (Estofex) u cijeloj Europi, no najviše se za nevrijeme mora pripremiti središnja Italija u kojoj je stupanj upozorenja podignut na 2 od moguće 3 razine.

Uz to, i meteorolozi su jučer podigli stupanj upozorenja u regijama iz potencijalno opasnog u opasno vrijeme, što DHMZ inače vrlo rijetko radi. Za ovaj utorak najavljuju promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, no zato vrlo nestabilno. ''Mjestimice kiša i lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima. Vjetar ponegdje umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jako jugo, poslijepodne u okretanju na umjeren jugozapadni. Uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno jak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C.

Kako se oblaci kreću, pokazuju i radarske snimke DHMZ-a koje pokazuju veliku formaciju koja ide prema Hrvatskoj iz Italije. Zagrebačko i riječko područje, kao i Istru, sudeći po radarskim snimkama, nevrijeme bi trebalo pogoditi u poslijepodnevnim satima.

