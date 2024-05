Američki Hrvat u Partizanu: Nismo favoriti u Ateni, ali nismo ni bez izgleda

Kako već duže vrijeme u finalu doigravanja ABA lige nema hrvatskih klubova, ove godine imamo barem košarkaša s hrvatskom putovnicom. A njega smo sreli za našeg nedavna posjeta Beogradu kada smo porazgovarali s hrvatskim reprezentativcem, naturaliziranim Amerikancem Jaleenom Smithom (29, 190 cm).

A on je te večeri imao važnu ulogu u Partizanovoj pobjedi u majstorici protiv Budućnosti (četiri trice) a i u finalnoj seriji sa Zvedom važan je sastavni dio "parnog valjka", kako navijači crno-bijelih vole zvati svoju momčad.

Pored Puntera i Nunallyja, sunarodnjaka mu na njegovoj poziciji "dvojke", Smith u prosjeku igra po dvadesetak minuta, ali je vrlo zahvalan igrač u stroju Željka Obradovića.

– Ja radim one stvari koje momčad od mene treba, takozvani prljavi posao, plus da zabijam kada se nađem u dobroj poziciji. Nekad se to što radi i ne vidi najjasnije u statistici, ali pomaže strukturi momčadi.

Kad već priznaje da radi "prljav posao" za momčad, valja reći da je Jaleen zapravo jako fina osoba.

– Da, s vama ovdje sam fin, baš kao i sa suigračima, ali na terenu znam biti vrlo fizički intenzivan.

A taj njegov doprinos bit će itekako važan u trećoj utakmici finala doigravanja ABA lige. Na svom terenu, u Dvorani Aleksandar Nikolić, Crvena zvezda dobila je obje utakmica, a sada se serija seli u Štark Arenu.

– Serija protiv Budućnosti bila je fizička, a ova sa Zvezdom je još žešća. I zato će naši navijači biti jako važan faktor. Pred nama je težak zadatak, no uz pomoć navijača mi to možemo.

A Štark Arena će u nedjelju biti krcata, a s brojnim navijačkim pjesmama voditelj razglasa će nastojati elektrificirati atmosferu do maksimuma.

– Naši navijači su naša velika snaga, čak i kad igramo u gostima. Oni nam daju svoju energiju.

S obzirom na to da je s berlinskom Albom, a ponešto i s bolonjskim Virtusom, imao prilike obići sve euroligaške dvorane, pitamo ga kako rangira Partizanove navijače.

– Možda se tek donekle navijači Panathinaikosa mogu uspoređivati sa srpskim navijačima. Nitko nema takve navijače. Kad slušam kako pjevaju sve te pjesme, trnci me prolaze, a naročito kada na parket ulazi trener Željko Obradović. To je posebni energetski dodatak.

A kakav mu je život u Beogradu?

– Vrlo dobar. Supruga Monica i trogodišnji sin Donovan su sa mnom i dolaze na svaku našu domaću utakmicu. Osim toga, ovdje je klima sjajna u usporedbi s onom u Njemačkoj.

Nakon što mu završi finalna serija protiv Crvene zvezde, a to može biti u nedjelju, utorak ili pak subotu (ako će se igrati majstorica), Smith će se zaputiti kući, u SAD.

– Čeka me do dva i pol tjedna odmora, što će mi trebati da obavim neke stvari prije no što se priključim hrvatskoj reprezentaciji. Moram vidjeti s izbornikom Sesarom kada se moram javiti. A u reprezentaciju dolazim sigurno i već sada se radujem onim pripremnim utakmicama protiv svojih sadašnjih suigrača, Brazilca Cabocla i Poljaka Ponitke.

Na klupi Brazila bit će Aco Petrović koji je sa Smithom komunicirao oko reprezentacije.

– Trener Petrović je pričao sa mnom dok je on bio vršitelj dužnosti izbornika, no onda je taj posao dobio Josip Sesar. A Josip je sjajan trener.

Nakon pripremnih utakmica, uslijedit će atenski kvalifikacijskih turnir za Olimpijske igre gdje Hrvatsku čeka konkurencija Slovenije, Novog Zelanda, Grčke, Egipta i Dominikane.

– Nismo favoriti, bit ćemo postranik, poput Dominikane, onaj koji favoritima može pomrsiti planove. A naši izgledi će biti tim veći ako uspijemo ponovo izgraditi ono što smo imali na pretkvalifikacijskom turniru, prošlo ljeto, u Turskoj.

Je li za Hrvatsku dobro da bude autsajder u ovoj prilici?

– Jest. Ja sam cijelu karijeru bio autsajder. Nakon završenog studija krenuo sam iz druge njemačke lige, a sada igram za najboljeg navijače u Europi i najtrofejnijeg klupskog trenera.