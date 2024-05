Španjolci se klanjaju Modriću: 'Napravio je prijelomnu stvar. Taj korak lomi kalupe nogometnog biznisa'

Sve je više indikatora za to da će kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić svoju karijeru nastaviti u redovima madridskog Reala. Mnogi mediji ranije su isticali da je vrlo vjerojatan kraj njihove suradnje koja traje još od 2012. godine, no sada je sve više onih koji tvrde suprotno. Modrić bi u novom ugovoru, koji bi vijek trajanja imao do lipnja 2025. godine, trebao imati bitno niža primanja nego do sada, a prihvatio bi i ulogu smanjene minutaže na terenu. Sve to ipak neće spriječiti Luku da još jednu sezonu ostane član kraljevskog kluba.

Španjolski list El Confidencial posvetio je Modriću dugačak tekst u kojem objašnjava zašto će on ostati u Realu, ali i zašto je to u konačnici dobro za klub.

- Osmislio je formulu prema kojoj je isplativ klubu u sportskom, financijskom i ljudskom smislu. On želi ostati u klubu jer smatra da je koristan u minutama koje provede na terenu, prihvatio je ulogu igrača s klupe i ne trpi fizičko ili psihičko trošenje. Real želi produžiti s njim jer je Hrvat financijski isplativ, jer to ima smisla na sportskom planu i jer nije sklon ozljedama. Također, on je učitelj od kojeg mlađi igrači usvajaju znanje - piše taj list uz dodatak:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ono što Modrić predlaže je smanjenje plaće i spremnost da pomogne treneru u vođenju ekipe na terenu. Ono što dobiva je nada da će nastaviti igrati za Real, što mu je prioritet na sportskom i obiteljskom planu.

Riječi koje je El Confidencial uputio Modriću jasno ocrtavaju i smjer u kojem razmišlja ogromna većina, možda čak i svi navijači madridskog kluba.

- Modrić je jedinstveni slučaj. On zavrjeđuje minutažu i poštovanje zbog svojih kvaliteta, borbenosti i prijateljstva. Ne zbog toga što namjerava živjeti od onog što je napravio i ne zbog toga što moli za još jednu godinu ugovora. To je jasno naglašeno u razgovorima s čelnicima kluba. On će nastaviti ako se njegove zasluge budu cijenile i ako klub od toga ima koristi.

- Korak koji je Luka Modrić napravio lomi kalupe nogometnog biznisa. On govori klubu da ga zainteresiran za ostanak s neviđenom sportskom i financijskom ponudom. On svjesno preuzima sporednu ulogu kako ne bi usporio napredak mladih i pristaje na manje novca. Ta dva faktora svidjela su se treneru Carlu Ancelottiju i predsjedniku kluba Florentinu Perezu.

- Šteti mu i mogući dolazak Kyliana Mbappea. To za njega znači veću konkurenciju i manje minuta. Postoji rizik da će sljedeće sezone igrati još manje i biti više na klupi. Hrvat je to prihvatio i to je prijelomna stvar. Njemu niti novac niti minute nisu problem. Ono što nije upitno, s obzirom na to što daje u posljednjih pola sada kad ulazi u igru, njegov je utjecaj u stvaranju razlike - piše španjolski list.

Pred Modrićem i Realom još je obveza u posljednjem kolu španjolskog prvenstva, a onda i veliko finale Lige prvaka protiv dortmundske Borussije na Wembleyju, 1. lipnja. Ako ga osvoji, bit će to ukupno 26. trofej kojeg je Modrić uzeo kao član Reala, a na prvom mjestu vječne ljestvice osvajača trofeja u Realu tada će samostalno ostati on i kapetan Nacho koji bi na kraju ove sezone trebao napustiti klub.