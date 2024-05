Ipak ostaje? Pisalo je da će otići, no zvijezda Liverpoola povukla je potez koji će oduševiti navijače

Mohamed Salah, 31-godišnji egipatski nogometaš, dao je naslutiti kako će i ubuduće nositi dres Liverpoola čiji je član od 2017. godine. Salah s Liverpoolom ima valjani ugovor do lipnja iduće godine, a zbog određenih ponuda o kojima se pisalo, slabije forme u drugom dijelu sezone koja je upravo završila, kao i zbog odlaska trenera Juergena Kloppa, govorilo se o potencijalnom odlasku ovog napadača s Anfielda.

„Znamo da se jedino trofeji traže u Liverpoolu i učinit ćemo sve što je moguće da se oni osvajaju i iduće sezone u klubu. Naši navijači to zaslužuju, a mi igrači ćemo se boriti do krajnjih granica da to i ostvarimo“, poručio je Salah putem društvenih mreža te time nagovijestio kako namjerava ostati u Liverpoolu gdje je došao prije sedam godina iz Rome.

U posljednje vrijeme suradnje Salah je imao određene konflikte s trenerom Juergenom Kloppom, ali povodom njegovog odlaska Egipćanin je poručio.

„Bilo je sjajno dijeliti sve trenutke, uspjehe i trofeje s tobom u posljednjih sedam godina“, napisao je Salah uz postavljenu sliku s njemačkih strategom.

Salah je u Liverpoolu ukupno odigrao 250 prvenstvenih utakmica te je postigao 155 pogodaka. Njegova je momčad ove sezone završila kao treća u Premier ligi, a Salaha se dovodilo u kontekst mogućeg odlaska u Saudijsku Arabiju.

Kloppa je pak na klupi Liverpoola zamijenio Nizozemac Arne Slot.