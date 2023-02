Trener Istre: Mogu mi objašnjavati koliko žele, to nije bio penal za Dinamo

Dinamo je u prvoj utakmici 21. kola s 1:0 slavio nad Istrom 1961 u utakmici u kojoj su plavi bili puno bolji, zaslužili su i uvjerljiviju pobjedu nad gostima koji nisu uspjeli niti jednom ozbiljno zaprijetiti i ostali su bez udarca u okvir.

Drmić nije iskoristio 11-erac

Prije utakmice zasvirala je prigodna pjesma Kemala Montena u kojoj je pokoji stih otpjevao i Ćiro ('Sine, danas ćemo pobijediti'), igrači Dinama i Istre, kao i suci, izašli su noseći bijeli šal u čast preminulom Miroslavu Blaževiću, a prije početka bila je i minuta šutnje za Ćiru (i za žrtve potresa u Turskoj i Siriji), a minuta šutnje bit će na svakoj utakmici ovog kola HNL-a.

Dinamov trener Ante Čačić izveo je očekivani sustav, iako se može u prvih 11 očekivalo oporavljenog Brunu Petkovića, no u susret s Istrom krenuo je Drmić, a Petković je dobio drugih 45 minuta.

U prvoj polovici prvog dijela Dinamo je imao posjed, stiskao, ali ništa konkretno nije uspio napraviti. No, onda je u 25, minuti sjajno prošao Ivanušec, dao za Baturinu koji je ubacio, a Hujber odgurnuo Ademija koji je bio u skoku i sudac Bebek pokazao je na jedanaesterac za plave. Iz VAR sobe zvali su Bebeka da dođe sam pogledati tu situaciju još jednom i nije promijenio odluku. No, Drmić je iz jedanaesterca pogodio vratnicu.

U 37. minuti Dinamo je ipak poveo, Baturina je lijevom nogom ubacio s lijeve strane, pronašao usamljenog Ristovskog koji je iz prve pucao i loptu poslao u mrežu ispod vratara Majkića. Ristovski je tako u drugoj uzastopnoj utakmici u Maksimiru strijelac, pogodio je i protiv Lokomotive u 2:1 pobjedi.

Dinamo je zaslužio to vodstvo, pritiskao je, imao posjed, ali nije često uspijevao probijati zgusnutu obranu Istre koja je igrala znatno defenzivnije nego u prošlim utakmicama. Brzo je u nastavku Dinamo mogao povećati svoju prednost, Petković je bio pred Majkićem, no previše je oklijevao i Marešić mu je izbio loptu. Nekoliko centimetara, u 63. i 68. minuti uzelo je plavima dva pogotka, Špikić i Petković su tresli mrežu, VAR je rekao da je tome prethodilo zaleđe.

Imao je Dinamo do kraja još nekoliko velikih prilika (Petković, Ivanušec, Ljubičić), pa je Ademi bio sam i nepotrebno dodavao, a udarac glavom mu je Majkić skinuo, mogao je znatno uvjerljivije slaviti.

- Rezultat je realan, Dinamo je igrao s puno energije, snage, a mi nismo imali svoj najbolji dan. Dinamo je pokazao svoju visoku kvalitetu i zaslužio je ovu pobjedu. Držao sam da moramo pokušati držati loptu, ali nismo imali dovoljno ni energije ni snage, a Dinamo je jako dobro pritiskao. Na kraju nismo imali niti jedan udarac u okvir gola, nije to bila naša večer. Jedanaesterac? Mogu mi objašnjavati koliko hoće, meni to nije za jedanaesterac, na kraju ga Dinamo nije iskoristio pa to nije utjecalo na rezultat. OK, pogriješio je, nije problem. Dinamo je bio bolji bez obzira na taj jedanaesterac – pričao je nakon utakmice trener Istre Gonzalo Garcia.

Garcia u Dinamu? Idem...

Zadovoljan je nakon utakmice bio trener plavih.

- Čestitam igračima na 90 minutnom angažmanu, držali smo cijelu utakmici pod kontrolom, dominirali, bili smo agresivni, a Istri ništa nismo dali, a imali smo još prilika i osvojili značajna tri boda. Važno je da smo bili goropadni svih 90 minuta, da smo znali kako se ponašati i bili smo ustrajni i baš sam zadovoljan. Istra je na dobroj razini, inače dobro dolazi u završnicu, a mi joj u nismo dali da kreću s akcijama, bili smo agresivni, energija koju smo imali je za svaku pohvalu - pričao je Čačić te izvijestio da bi Štefulj odmah trebao u preselili u Celje, a Brkljača u Dubravu.

Čačić je prije hvalio trenera Istre, pa je i sad rekao da mu se sviđa njegov stil igre, kakvog i sam gaji. No, bi li ga kao sportski direktor mogao dovesti za trenera Dinama?

- Haha, dečki, idem - kratko je uz smiješak odgovorio Čačić.