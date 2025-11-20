Hajduku je poništavao jedanaesterce, a za vikend ima vrlo zahtjevnu zadaću u Jadranskom derbiju

Komisija nogometnih sudaca HNS-a odredila je da će Mateo Erceg (29) iz Benkovca suditi Jadranski derbi koji je na rasporedu u subotu od 18 sati. Ercegu će pomagati Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, dok je četvrti sudac Zdenko Lovrić iz Đakova. Jednom je Erceg u karijeri već sudio ogled Hajduka i Rijeke, 15. prosinca prošle godine kada je u Splitu završilo 2:2. Erceg je ove sezone odsudio sedam HNL utakmica.

Hajduku je sudio dva puta, u domaćoj pobjedi protiv Slaven Belupa (3:0), kada je dosudio, pa, nakon intervencije VAR-a, poništio dva jedanaesterca, te u porazu od Dinama (0:2). Rijeci u aktualnoj sezoni nije sudio.

Mateaa Ercega smatraju jednim od najboljih hrvatskih sudaca i pred njim će ovog vikenda sigurno biti zahtjevna zadaća. U petak će Slavenu Belupu i Vukovaru 1991 suditi Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a u prvom subotnjem derbiju u kojem Dinamo dočekuje Varaždin, Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Nedjeljni program otvaraju Osijek i Lokomotiva kojima sudi još jedan sudac iz Benkovca, Ivan Vukančić, a na oproštaju od 14. kola Ante Čulina iz Zagreba sudit će dvoboj Gorice i Istre 1961.

