Hrvatska reprezentativka: Opet 'drvena medalja' oko vrata, ali zadovoljna sam

Hrvatska gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je četvrto mjesto u subotnjem finalu na gredi na natjecanju za Svjetski kup u Dohi, dok je Aurel Benović u snažnoj konkurenciji bio osmi u finalu preskoka.

Zagrepčanka je dobila nešto nižu ocjenu (12,766) nego u kvalifikacijama. Kako su ispred nje završile tri gimnastičarke koje su već ranije osigurale nastup na Olimpijskim igrama i nisu se računale u poretku olimpijskih kvalifikacija, Zelčić je u Dohi osvojila maksimalnih 30 bodova. U konačnom poretku kvalifikacija Zelčić je završila četvrta – samo jedan bod iza trećeplasirane Ting koja odlazi u Pariz.

"Drvena medalja opet oko vrata. Zadovoljna sam odrađenom vježbom, malo mi je žao jer na predzadnjem elementu se dogodila mala pogreška koja me koštala medalje, ali nema veze. Vraćam se u Zagreb i nastavljam s pripremama za Europsko prvenstvo u Riminiju", izjavila je hrvatska reprezentativka.

Aurela Benović je priliku za bolji plasman u preskoku prokockao u prvom pokušaju. Za oba je skoka podigao početnu ocjenu na 5,6. Nažalost, prvi, koji tek isprobava na velikim natjecanjima, završio je padom, dok je drugi odlično izveo.

"Presretan sam kako sam odradio svoj drugi skok, dobio sam ocjenu 14,966, taj skok sam doveo gotovo do savršenstva. Što se tiče prvog skoka, izvodio sam ga drugi put na natjecanju. Također sam presretan, jer sam se prije svega usudio ga izvesti. Ako ga mislim usavršiti do Olimpijskih igra i možda već do Europskog prvenstva, morao sam ga probati. Važno mi je da sam i to probio, još trebam malo poraditi na detaljima i mislim da će onda i taj prvi skok biti na razini na kojoj je ovaj drugi skok", rekao je Osječanin.

Benović je u poretku kvalifikacija za Olimpijske igre na preskoku završio četvrti, no to je manje važno s obzirom na to da je svoju vizu za Pariz osigurao u subotu na parteru. Osječanina sad čeka nastup na Europskom prvenstvu u Riminiju, gdje će se priključiti ostatku muške hrvatske reprezentacije koju čine Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Sambolec.

Kvalifikacije europske smotre na rasporedu su u srijedu, 24. travnja. Finala po spravama održavaju se u petak i subotu, 26. i 27. travnja.

I Tina Zelčić će se pripremati za Europsko prvenstvo. Gimnastičarke će se također natjecati u Riminiju, ali tjedan dana poslije gimnastičara, od 2. do 5. svibnja.