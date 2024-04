VIDEO Brat Nikole Jokića izazvao kaos na tribinama, udario navijača šakom u bradu

Košarkaši Denver Nuggetsa imaju prednost od 2:0 protiv Los Angeles Lakersa nakon prve dvije utakmice doigravanja u Zapadnoj Konferenciji NBA lige. Aktualni branitelji naslova dva su puta u svojoj Ball Areni nadigrali LeBrona Jamesa i društvo te tako maksimalno iskoristili početnu prednost domaćeg parketa u seriji na četiri pobjede.

Za vrijeme dok je Nikola Jokić, ponajbolji svjetski košarkaš u redovima Denvera izluđivao obranu Lakersa i postigao novi triple-double učinak, nerede su na tribinama radila njegova braća. Na jednoj snimci koja se pojavila na društvenoj mreži X jasno se vide braća Nikole Jokića kako ulaze u fizički obračun s jednim navijačem. Ne zna se je li riječ o navijaču Nuggetsa ili Lakersa, ali se zna da su u njoj sudjelovali članovi Jokićeve obitelji.

Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀



(via cgallegos67/TT)pic.twitter.com/gjYzt7c1kE