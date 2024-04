Večernji otkriva čime se bavi Davor Šuker. Slavni Hrvat s partnerom pokrenuo biznis u Las Vegasu

Za ovogodišnjeg Super Bowla, finala američkog nogometa održanog u Las Vegasu, u jednom tamošnjem restoranu okupile su se jake snage hrvatskog nogometa. A za večerom, uz hrvatske specijalitete, našli su se predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, seniorski izbornik Zlatko Dalić i predsjednik NK Rijeka Damir Mišković, dok je u njihovu društvu viđen i nagrađivani američki sportski producent hrvatskih korijena Pete Radovich.

U Bellagiju radio 23 godine

Svi oni objedovali su u Topu, restoranu na Tropicana Avenue, čiji je suvlasnik proslavljeni hrvatski golgeter i bivši predsjednik HNS-a Davor Šuker. A najbolji strijelac i drugi najbolji igrač Svjetskog nogometnog prvenstva 1998. godine u partnerstvu je s Dubrovčaninom Sejom Kašićem (56), koji, zapravo, i vodi restoran.

– Kada ste s nekim suvlasnik pola-pola, onda i onaj drugi obično želi biti maksimalno uključen. No, Davor je meni rekao da on o restoranskom biznisu ne zna ništa i da se neće miješati jer u mene ima maksimalno povjerenje – kazuje Sejo i priča nam o korijenima svog prijateljstva sa slavnim sportašem:

– Mi se znamo već više od 20 godina, a mislim da smo se upoznali u Zagrebu, u uredu mog sugrađanina Orsata Zovka koji ovdje u Vegasu razvija svoj biznis. Nakon toga, on je dolazio u Vegas gdje bi znao biti po mjesec-dva pa smo se nastavili družiti. On mi je kao brat.

A "braća" su odlučila zajedno uložiti u restoranski biznis.

– Kad smo čuli da Bugari prodaju restoran, Davor i ja smo se dogovorili da ga mi kupimo i da otvorimo nešto naše. U Americi je tek nekoliko hrvatskih restorana, a na Zapadu nema nijedan. Restoran smo službeno preuzeli u srpnju prošle godine, na Dan nezavisnosti. Zamislili smo ga kao sportski bar s 12 televizijskih prijamnika i kuharom iz Dubrovnika. Posao ide sve bolje pa nam je tako, 10. travnja, gost bio Petar Grašo. Prije toga gostovao je Alen Slavica.

A Top je jedini restoran u Vegasu s hrvatskom kuhinjom. Kaže nam Sejo i jedini u zapadnom dijelu SAD-a.

– Puno američkih Hrvata dolazi u Vegas i oni su običavali odlaziti u jedan srpski restoran. No, onda se pročulo da je Šuker otvorio restoran pa nam sve češće dolaze američki Hrvati.

A što se gostima nudi ispričao nam je borilački promotor Orsat Zovko, već nekoliko godina stavnovnik Las Vegasa:

- Već sada je ovo nešto posebno. Od autohtone hrvatske soli, maslina, maslinovog ulja do pršuta, vina i originalnih hrvatskih slastica. Moji favoriti su morski rižoto, pasta sa škampima i tartufima na bijelo te kolač od rogača.Sve pohvale hrvatskom "chefu" Mati Stuliću koji je u vrlo kratkom vremenu složio odličan meni.

Zahvaljujući prijateljstvu sa Šukerom, partner i suvlasnik u ovom biznisu Sejo Kašić je bio "pridruženi" član stožera hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

– Sjećam se da sam bio s reprezentacijom u kampu, putovao s momčadi u zrakoplovu, igrao stolni tenis s nekim od igrača.

Naš je sugovornik radio 23 godine u Bellagiju, jednom od najatraktivnijih vegaških hotela gdje je bio domaćin u vilama.

– Bio sam domaćin mnogim slavnim osobama. Dolazili su Leonardo DiCaprio, George Clooney, Jay Z, Beyonce, Bruno Mars, koji me i ugodno iznenadio. Doduše, Bruno Mars veliki je kockar kojem se znalo dogoditi da u jednom danu prokocka i po 20 milijuna dolara, a kada bi zaradio ostavio bi dobru napojnicu.

Iznenadio ga je, ugodno, i najvažniji stanovnik Amerike.

– Baš kao i Bill Clinton, i to u vrijeme kada je bio američki predsjednik. Jednom prigodom, kada sam radio za šankom, kad je na meni vidio pločicu s imenom, izgovorio je pravilno, a ne kao 'Sedžo' ili 'Seho', kako su me obično izgovarali. Odmah me pitao jesam li iz Bosne ili Hrvatske.

Zanimljiv je bio i njihov sljedeći susret.

– Zbilo se to nakon pola godine, bio je neki party s uglednicima, i ja osjetim da me netko tapša po ramenu. Kad ono – Bill Clinton. Oko ponoći je kazao agentima tajne službe da iziđu iz sobe, rekavši da ja mogu ostati. Bilo je to nekako u vrijeme raketiranja vojnih ciljeva u Srbiji i kaže meni Clinton, kao da mi se ispričava: 'Žao mi je, ali Milošević nije htio slušati.' Nakon toga sedam dana nisam mogao normalno zaspati predbacujući sam sebi što ga nisam nešto više pitao.

S obzirom na to da je poznato da Šuker voli hazardne igre, pa je zbog toga i dolazio često u Las Vegas, pitali smo Seju tko je od njih bolji u pokeru.

– Ja sam bolji pokeraš od Davora, jer ja nastupam i na turnirima. Uostalom, on ne igra poker, on igra rulet. Ljudi misle da je on kockar, no on to nije. Istina je, on voli Vegas, ali zbog restorana i predstava koje se održavaju po hotelima, a neke od njih gledao je po 20 puta. Tko god je u životu nešto ostvario, obično dođe i do Vegasa malo kockati. A čim netko kocka makar i radi zabave odmah ga prati glas da je ovisnik.

– U Vegas vole doći i najveće NBA zvijezde, ali i mnogi koji ih obožavaju. A najviše takvih bilo je 2007., kada je u gradu kocke održan NBA All-Star Weekend.

Jordan te ni ne pogleda

I danas se priča o tom vikendu kao o najgorem u povijesti Las Vegasa. Gotovo da nije bilo kasina u kojem nije bilo tučnjave i razbijanja. Osim toga su i krali, a najmanje kockali, pa kockarnice taj vikend nisu ništa zaradile.

Kad smo već kod NBA zvijezda, kakvi su oni bili kao gosti kada su odsjedali u Bellagijevim vilama?

– Od NBA igrača u sjećanju su mi ostali Dirk Nowitzki i Charles Barkley, koji se voli zezati, ugodan je, ali i ostavlja dobru napojnicu. No, zato je Michael Jordan prilično arogantan, neće te ni pogledati. Recimo, on nešto naruči i ja mu donesem, no ni ne pogleda me u oči, a kamoli da mi ostavi napojnicu – ispričao je Sejo.