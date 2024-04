Rijeka ima nekoliko čudesnih postignuća u 2024. Evo zašto je utakmica u Kranjčevićevoj krucijalna

Iako to često čujete od trenera, rečenica da je svaka iduća utakmica najvažnija nije isprazna floskula. Primjerice, sigurno to nije floskula u slučaju prvenstvenog lidera Rijeke koji ove nedjelje od 19 sati i 30 minuta gostuje u Kranjčevićevoj ulici kod Lokomotive u 32. kolu HNL-a. Bilo koji rezultat osim pobjede može dovesti do toga da Rijeka izgubi prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, stoga je utakmica krucijalna.

GALERIJA Riječani u lovu na dvostruku krunu

Rijeka ima nekolicinu vrhunskih statističkih postignuća u 2024. godini. Trenutno su u nizu od 11 pobjeda, pri kojima nisu primili nijedan pogodak (673 minute). Ovog proljeća su osvojili 36 od mogućih 39 bodova (92,3%) što je drugo najuspješnije proljeće u povijesti HNL-a.

Što se tiče obrane, Rijeka je ove godine primala tek 0,31 gol po utakmici, čime su treća najbolja obrana Europe među svim prvoligaškim klubovima. Ispred Riječana su jedino andorska Santa Coloma (0,18) i bugarski Ludogorec (0,27).

Međutim, nogomet je vrlo nemilosrdan i nezahvalan te ako se u ‘ulici pjesnika’ ne skupi puni plijen svi ovi rekordi će se praktički odmah zaboraviti. A Riječani znaju da ih u nedjelju ne očekuje lagan okršaj.

S lokosima su u Kranjči ove sezone jednom remizirali (1:1), te ih jednom tijesno pobijedili (1:0) u polufinalu Kupa, a Lokomotiva ima poseban motiv za nedjelju jer drže da je taj poraz u polufinalu Kupa došao iz nekorektnog pogotka Rijeke dok je igrač lokosa Art Smakaj ležao na travnjaku.

