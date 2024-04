Ivana Knoll se požalila: 'Odbili su me Hajduk i Osijek. Pokušavaju me zaustaviti, ali neće im uspjeti!'

Ivana Knoll je, ako ne najpoznatija, onda svakako jedna od najpoznatijih hrvatskih navijača na društvenim mrežama. Knoll se u najnovijem Instagram storyju požalila na naše klubove, Hajduk i Osijek. Naime, tražila je stadion za novi projekt na kojem radi, a Poljud ili Opus Arenu tražila je na pola sata. No, oba naša kluba su je odbila, a ona je sve to sa svojim fanovima odlučila podijeliti na svom profilu.

- Samo želim objasniti situaciju koja se trenutačno događa. Radim na projektu vezanom uz nadolazeće Europsko prvenstvo i trebao mi je lijepi stadion u Hrvatskoj na 30 minuta snimanja projekta, bez ljudi, bez ikakvih komplikacija koje bi mogle naštetiti terenu - napisala je Knoll pa dodala:

- Nakon što je moj tim poslao upit NK Osijeku, dobili smo negativan odgovor. Uspjeli smo doći do kontakta za Poljud, gdje smo dobili odgovor da ne promoviramo Hajduk te da ne možemo snimati tamo jer ne doprinosimo promociji Splita - piše

- Samo ne znam kako stadion u Njemačkoj pristaje na istu situaciju i smatraju da to doprinosi promociji, a recimo moja zemlja ne. Ovdje sam još jednom željela naglasiti, iako imam podršku od običnih ljudi, da uvijek postoje oni koji me pokušavaju zaustaviti u mom uspjehu, ali NIŠTA ME NE MOŽE ZAUSTAVITI. Što me ne ubije, ojača me - napisala je Knoll na Instagramu.

Knoll, koju na Instagramu prati preko tri milijuna ljudi, već je ranije najavila kako će svakako doći na Euro u Njemačku na kojem će s tribina opet bodriti hrvatsku reprezentaciju.