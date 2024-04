Mladi Hrvat ispričao kako su ga napali u Beogradu: 'To me dotuklo...'

Mladi hrvatski boksač Nikica Radonić vratio se u domovinu nakon neugodne epizode koju je doživio u Beogradu. Ondje je bio s reprezentacijom na Europskom prvenstvu, a u ponedjeljak su ga napala trojica nepoznatih muškaraca u glavnom gradu Srbije. Nije se dogodila tragedija, Radonić je izbjegao konfilkt, ali se vraća s ozljedom noge zbog koje je morao propustiti borbe za medalje.

Po povratku iz Beograda naš je 27-godišnji prvak Hrvatske u kategoriji do 86 kilograma dao intervju RTL televiziji. U njemu je otkrio što je sve proživio ovog ponedjeljka.

- Psihički me dotuklo to. Nisam spreman i fokusiran za meč", rekao je Radonić.

Otkrio je da se incident dogodio u blizini hotela u kojem je boravio, točnije, u Banjičkoj šumi, gdje je vježbao. Trojica napadača promatrala su ga, a onda...

- Jedan mi se kasnije približio i rekao mi 'došao sam da vidim, kako ti to radiš', a drugi me je s leđa pipnuo. Htio me udariti i ja sam se izmaknuo u stranu, pa me uhvatio po kosi. Vidim da je i treći tamo, mislim da nema nož. Onda sam brže otrčao, da se što prije maknem, pa sam uganuo gležanj - dodao je Radonić.

Inače, o svemu je kasnije obavješten bio i izbornik naše boksačke reprezentacije Pero Veočić, a pala je i prijava policiji. Srpski boksački savez pozvao se kasnije na izvještaj policije u kojem je navodno pisalo da je Radonić sam pao uz to što su opovrgnuli navode o bilo kakvom napadu, a iz našeg Ministarstva vanjskih poslova odaslana je prosvjedna nota prema Beogradu.