Sportski velikani iz regije mole za Hrvatsku: Javili se Dončić, Bogdanović, Nurkić

Prizori razrušenih hrvatskih gradova i sela rastužili su brojne sportaše s prostora bivše države. Mnogi su od njih preko društvenih mreža uputili riječi podrške i sućuti, a iz dalekog SAD-a su se javili i Luka Dončić, Bogdan Bogdanović i Jusuf Nurkić, dečki koji se ističu velikim košarkaškim umijećem podno NBA obruča.

- Upućujem molitve svojim prijateljima, ali i svim pogođenim ljudima tijekom potresa u Hrvatskoj, napisao je Bogdanović, dok je Nurkić u statusu kazao sljedeće: - Ovo lomi srca. Moja sućut i molitve svim ljudima u Hrvatskoj.

Luka Dončić postavio je fotogragiju razrušene Petrinje uz emotikone koje označavaju molitvu.

Just heartbreaking 💔 #earthquakeCroatia my condolences and prayers to all people in Croatia 🙏🏻🙏🏻

Prayers up for my friends and all people affected by the earthquake in Croatia!! 🙏🏽