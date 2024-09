Slavni Srbin imao je hrvatsko ime koje nisu voljeli. Zbog svog podrijetla trpio je nasilje i uvrede

Proslavljeni srpski sportaš i vaterpolist Vanja Udovičić, nekada i najbolji svjetski igrač, a posljednjih desetak godina kod susjeda poznat i kao dugogodišnji ministar sporta pod vladavinom tamošnjeg diktatora Aleksandra Vučića. Osim što je sa Srbijom došao na svjetski vaterpolski tron te kasnije bio ministar, svježi 42-godišnjak ima nesvakidašnju biografiju, a čak je u jednom trenutku praktično bio prisiljen promijeniti ime.

Vanja Udovičić se do 1997. godine zvao se Franjo. Sin je Hrvata i Srpkinje, a rođen je u Beogradu. Te godine mijenjao je osnovnu za srednju školu, a ime Franjo ratnih devedesetih nije bilo baš popuilarno u Beogradu.

GALERIJA Prepoznajete li legendu u šetnji Zagrebom?

- Kad sam se rodio, 1982. godine, svi smo bili u ljubavi, a od 1989. braća su se počela mrziti. To mi nije jasno, jednako kao i to kako su se Srbija i Crna Gora odvojile ako su se u jednoj istoj obitelji dva brata predstavljala različito. Jedan kao Srbin, drugi kao Crnogorac. Objasnite mi tu izopačenost. Zbog svog imena imao sam problema u školi. Zadirkivali su me, bilo je i fizičkih okršaja, poslije čega su moji roditelji odlučili od svega me zaštititi. Tako sam na prelasku iz osnovne u srednju školu promijenio ime - izjavio je svojedobno Udovičić.

VEZANI ČLANCI:

Jedno vrijeme u karijeri igrao je za zagrebačku Mladost, u Lijepoj našoj osjećao se sjajno, pa tako ima i našu putovnicu.

Udovičić trenutno obavlja funkciju potpredsjednika Europske konfederacije za vodene sportove (LEN). Jedan je od najtrofejnijih i najuspješnijih sportaša u povijesti srpskog sporta. Isto tako, slavni vaterpolist je za najboljeg igrača svijeta 2010. godine po izboru Fine i Lena, pa nedugo zatim preselio u bazen na Savi. Tijekom karijere uz Mladost zaigrao je za beogradski Partizan, Jadran iz Herceg-Novog, talijanski Pro Recco i krajučevački Radnički.