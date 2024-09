Kapetan Vukičević: Zagreb zaslužuje veliku Mladost, klub koji će ponovo osvajati trofeje

Tri dana prije početka kragujevačkog kvalifikacijskog turnira za Ligu prvaka, u Vaterpolskom klubu Mladost predstavili su momčad za novu godinu. Po imenima to je supermomčad jer ju čini šest olimpijskih doprvaka (Matijas Biljaka, Luka Bukić, Franko Lazić, Josip Vrlić, Ante Vukičević i Konstantin Harkov) kojima su se pridruženi vratari Marcelić i Sunara, bivši reprezentativac Buljubašić te Bašić, Jajčević, Jan i Toni Bušić te Mislav Vrlić.

Uz momčad će stalno biti prevencijski trener Damir Luketić, trener vratara Frano Vićan, pomoćni trener Hrvoje Hrestak te glavni trener Damir Vincek koji je momčad preuzeo u studenom prošle godine nakon što je otišao trener kojem je do tada bio pomoćnik (Zoran Bajić).

U pratnji direktora kluba Luke Jakovčeva, medijima se prvi obratio predsjednik kluba Mladen Miškulin, nekad i sam igrač ovog kluba a danas vrstan ortoped. A on je zacijelo zadovoljan s prijelaznim rokom kluba koji je prošle sezone bio četvrti u domaćem Prvenstvu a u nastupajućoj sezoni planira jurišati na trofeje zahvaljujući tome što su se za žapce uvelike zauzeli Grad Zagreb i Sportski savez grada Zagreba.

- Ovo je treća godina mog mandata a kada sam preuzeo tu dužnost dočekalo me pitanje "što ćemo dalje". Napokon smo uspjeli okupiti iznimnu momčad s kojom želimo vratiti Mladost na sam vrh. Gledam momčad koju imamo i nadam se velikim stvarima i velikoj Mladosti.

Hoće li tome biti tako u određenoj mjeri ovisit će i o 58-godišnjem treneru Damir Vinceku, također negdašnjem prvotimcu kluba koji je najavio prvo veliko iskušenje.

- Već u srijedu putujemo za Beograd gdje ćemo napraviti trening nakon čega ćemo produžiti za Kragujevac gdje igramo kvalifikacijski turnir u konkurenciji mađarskog BVSC-a, grčkog Vouliagmenija i domaćeg Radničkog, ovog časa najjačeg srpskog kluba. Okupili smo dobru momčad. Neki od igrača su potekli u klubu a neki su u njemu prije igrali. Nismo imali dovoljno vremena za uigrati se pa se moramo osloniti na individualnu kvalitetu i iskustvo ovih igrača.

Trener Vincek i suradnici, a u konzultacijama s nekolicinom igrača, kapetansku traku dodijelili su povratniku iz Francuske Anti Vukičeviću.

- Zadovoljstvo mi je bilo vratiti se u matični klub a čast mi je biti kapetan tima. Zagreb treba veliku Mladost. S obzirom na to da vremena za uigravanje i automatizme nije bilo puno toga će u startu ovisiti o borbenosti i požrtvovnosti nas igrača.

U klub sa Save, i to nakon šest godina, vratio se i iskusni Ivan Buljubašić:

- Osim mene, stiglo je još devet igrača. S obzirom na to da smo neki igrali zajedno i prije to bi trebalo olakšati stvar. Imajte strpljenja s nama, nemojte suditi po prvoj lošijoj izvedbi.

Među žapce vratio se i vratar Ivan Marcelić:

- Kao što sam govorio kada sam odlazio, to nikad nije bio plan. Srećom, klupsko vodstvo se mobiliziralo pa je došlo do toga da mi u najboljim igračkim godinama pokušamo napraviti opet veliki klub. S obzirom na to da smo mnogi od nas i prijatelji i kada smo čuli plan, nije bilo teško donijeti odluku o povratku. U početku će zacijelo biti pogrešaka i zato će trebati strpljenja no ja vjerujem u velike rezultate.

Svuda pođi kući dođi. Drži se toga i Luka Bukić koji je prošle sezone branio boje splitskog Jadrana.

- Kući je najljepše. Ova je momčad složena da osvaja trofeje. Nadam se da će tako i biti.

Premda im neće biti lako niti s grčkim i mađarskim rivalima, ipak je za očekivati da će o pobjedniku kragujevačkog turnira, posljednjeg dana, odlučivati Mladost i domaćin. A to će biti susret klubova u čijim redovima je, ukupno, 11 sudionika olimpijskog finala (Mladost 6, Radnički 5).

- S obzirom na to da je trener Radničkog Uroš Stevanović ujedno i srpski izbornik, za očekivati je da će i Radnički igrati stilom kojim je igrala i njihove reprezentacija. S obzirom na to da u Radničkom nema ljevorukog Mandića tu će morati tražiti druga rješenja. S obzirom nedovoljno vremena za uigravanje, morat ćemo individualno zatvarati neke stvari - ističe kapetan Vukičević na kojeg se nadovezao i trener Vincek:

- Veliki je izazov pred nama. Moramo dati 100 posto od sebe, i više, da dovedemo stvari na razinu očekivanja od ovog sastava. Čeka nas jako puno jakih utakmica jer niti u Regionalnoj ligi nema slabih momčadi. Neki klubovi su se pojačali a neki su tradicionalno jaki. Ono što ću ja pokušati napraviti jest obrana, da primamo što manje pogodaka jer s ovakvim igračima određen broj pogodaka uvijek ćemo zabiti. Osim toga, osim kada smo s teškim centrom Vrlićem u postavi, očekujem da ćemo igrati brzo jer u sastavu imamo dobre plivače poput Bukića, Harkova, Lazića, Vukičevića...