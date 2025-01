Žapci osigurali veliku prednost i miran put na uzvrat u Bukurešt

Vaterpolisti Mladosti moći će mirno, za dva tjedna, otputovati na uzvrat utakmice osmine finala Eurokupa što će se igrati u Bukureštu. Naime, u prvoj utakmici eliminacijskog dijela ovog natjecanja, mladostaši su pobijedili vaterpoliste rumunjskog prvaka Steaue sa 18:11.

Na otvaranju utakmice imali su "žapci" velikih problema s centrom gostiju Colodrovischijem koji je u prvih pet minuta zabio dva pogotka za vodstvo rumunjskog prvaka od 2:4. Uz tri neiskorištena mladostaška više gosti su na prvi mali odmor otišli s prednošću (3:4).

Početkom druge četvrtine domaćini podižu agresivnost u obrani, kojom je glasovno zapovijedao vratar Marcelić, nakon čega dva pogotka zabija Andrija Bašić (jedan s prvim iskorištenim igračem više) a jedan Bukić (s igračem više) i žapci prelaze u vodstvo (6:4).

A tada gosti postižu prilično bizaran pogodak. Naime, nakon što je Marcelić obranio jedan snažan šut ta lopta odbila se u tjeme braniča Lovre Miloša i odbila se u mrežu mladostaša (6:6). No, tada Toni Bušić, Harkov, Bukić i Bašić zabijaju za "plus četiri" (10:6). No, na veliki odmor ipak se odlazi s jednim pogotkom prednosti manje jer je s istekom druge dionice pogodak zabio Hrvat u redovima Bukureštanaca, ljevoruki Splićanin Ivan Živković (10:7).

Na otvaranju drugog poluvremena Fulea zabija iz kontre za 10:8 pa se gosti potpuno vraćaju u igru za povoljan rezultat uoči uzvrata. No, u narednim minutama Mladost odlazi na najveću prednost (13:8) a taj 13. pogodak zabio je povratnik u redove žabaca Lovre Miloš. Na pauzu uoči posljednje četvrtine odlazi se s devetim pogotkom gostiju kojeg je zabio Georgescu nakon nesuđenog prekršaja u napadu nad Milošem nakon čega je nesmetano šutirao.

Premda su i po četvrti put osvojili loptu u početnom sprintu (Jan Bušić po drugi put) mladostaši to ne uspijevaju kapitalizirati već iz dviju kontri primaju dva pogotka iz peteraca. Fulea ni ovaj put nije fulao, a pogodio je i Crnogorac Vučković, i Rumunji su opet na "minus dva" (13:11).

Srećom, tada mladostaši odigravaju dvije smislene akcije - Lazić zabija na asistenciju Harkova a Biljaka na dodavanje Vrlića - i domaćini odlaze na 15:11. Nakon još nekoliko odličnih obrana Bukić i Miloš zabijaju iz kontre a potom još jednom Bukić za najveće vodstvo u utakmici i konačnih 18:11.

Osim što je bio najbolji strijelac susreta sa šest pogodaka, Bukić je imao i dvije osvojene lopte, jedan blokiran šut, jednu asistenciju i jednog zarađenog igrača više. Kao igrač utakmice ovako je prokomentirao razvoj događaja u plivalištu:

- Odigrali smo vrlo dobru obranu iz koje su nam se otvarale kontre i to smo iskoristili za rezultatsko odvajanje koje smo i zadržali. Sada možemo malo lakše otputovati na taj uzvrat u Rumunjskoj no i to treba odraditi, ne smijemo se opuštati da ne bi bilo neugodnog iznenađenja.

A neugodnosti mogla proizaći iz nepravovremenog povlačenja u obranu jer su Bukureštanci domaćinima tri puta pobjegli u kontru.

- Njihove kontre su bile nakon što smo bismo mi opalili na M zonu sa srednjega. Moramo na tome poraditi da ne pucamo te riskantne šuteve, naročito kada vodimo, jer nema potrebe da primamo lagane golove.

Bukić je zabio šest pogodaka iz 12 na koju temu je kazao:

- Bio sam više puta sam, ne znam niti sam kako. Opalio sam više šuteva nego što se sjećam. Mogao sam to i bolje iskoristiti.

Koja je to bila željena prednost da mladostaši mogu biti mirni uoči uzvrata?

- Kada god se igra na dvije utakmice i gol-razliku, tada je svaki pogodak bitan. I ako gubiš znaš da je bitan svaki pogodak, da ne smiješ stati igrati. S takvim pristupom smo ušli u utakmicu da je svaki pogodak bitan i da, ako je moguće, što veću razliku - zaključio je Luka Bukić.

Osim Bukića pogotke za mladostaše zabijali su još Bašić (5), Miloš (2), T. Bušić (2), Biljaka (1), Lazić (1), Vukičević (1) i Harkov (1). Kod gostiju najučinkovitiji su bili Georgescu (3), Colodrovischi (2) i Fulea (2).