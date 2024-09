Hrvatski podmladak potvrdio da je ovo naš najtrofejniji ekipni sport. Zaokružena je čudesna godina

Nakon što su seniori u 2024. izborili čak tri finala (europski, svjetski i olimpijski), i hrvatski podmladak potvrdio je da je vaterpolo najtrofejniji hrvatski ekipni sport. Godinu u kojoj je Hrvatska osvojila europsko srebro, svjetsko zlato i olimpijsko srebro, okrunili su naši najbolji vaterpolisti do 19 godina osvojivši zlato na netom završenom Prvenstvu Europe održanom u Bugarskoj.

Morali smo vidjeti papu

Hrabru i složnu družinu vodio je Zoran Bajić koji je priznao:

– Da vam kažem iskreno, ovo zlato nisam očekivao. Imao sam želju da budemo u zoni medalja, no kako smo napredovali kroz turnir, onda sam i ja počeo potencirati tu zlatnu medalju kazavši im, alegorijski, da smo došli do Rima, ali da ništa nismo učinili ako ne vidimo papu, odnosno ne odemo do kraja.

I otišli su izbornik i njegovi izabranici do kraja ovjenčavši se zlatom i statusom prve hrvatske U-19 selekcije koja je postala prvakom Europe. Među najzaslužnijima za to su jedan Riječanin i jedan Dubrovčanin.

Ivan Mauro Čubranić, mlađahni vratar riječkog Primorja, proglašen je za najboljeg vratara turnira, a koliko je hrvatski izbornik u njega vjerovao, najbolje će vam reći sljedeći detalj:

– Kad je utakmica za zlato ušla u fazu da mora biti odlučena petercima, ja sam u tom trenutku izuo tenisice i bio sam spreman skočiti u bazen, to mi je bila želja.

I "hobotnica" zvana Čubranić mu je želju i ispunila. Taj nadareni vratar, koji se kalio u seniorskoj momčadi Primorja, naša je nada da će se niz velikih hrvatskih vratara, koji su mu i uzori, i nastaviti:

– Vaterpolski vratari su bili moj nono, moj otac, a i stariji brat Fran koji je 2017. na Svjetskom prvenstvu do 20 godina, baš kada je i osvojena ta naša posljednja mlađeuzrasna medalja, bio proglašen za najboljeg vratara tog natjecanja. Inače, moji vratarski uzori su Vićan, Pavić i Bijač.

Ivan Mauro će priznati da je sanjario o tome da baš njegov naraštaj bude taj koji će vratiti mlađe uzraste Hrvatske na medaljaška postolja.

– Ja sam u selekcijama od 2019. i tada smo na Prvenstvu Europe imali lijepu priliku, no izgubili smo u četvrtfinalu. Od tada smo gubili ta četvrtfinala i kada smo prošli ovaj, nastalo je olakšanje koje nas je uvjerilo da možemo nešto više.

U to je vjerovao i prvi topnik Prvenstva, jugaš Vlaho Pavlić, koji je tijekom turnira zabio 22 pogotka. Zanimljivo je da on sebe uopće ne ističe kao jednog od ključeva ovog zlatnog pohoda, već ističe sljedeće:

– Najvažniji sastojak našeg zlatnog dometa jest bila obrana s igračem manje koju smo tijekom priprema najviše vježbali i to se pokazalo ključnim. Recimo, protiv Crnogoraca smo se obranili u svih 11 njihovih situacija s igračem više.

I Čubranića i Pavlića raduje lokacija sljedećeg Svjetskog prvenstva do 20 godina koje će se održati u Rijeci. A mi se nadamo da će i tada biti složna družina kao što su bili ovom prigodom, što se vidjelo i po setu navijačkih pjesama s kojima su, u zagrebačkoj zračnoj luci, izašli pred one koji su ih dočekali.

Izbornik složio play listu

Tko je složio play listu? Pitali smo to igrača gromovite desnice.

– Izbornik Bajić. On nas je igrački posložio, njega smo slušali, i on nam je rekao koje bismo pjesme trebali pjevati.

Taj vokalni nastup pozdravio je i Ratko Rudić, najtrofejniji svjetski vaterpolski trener, koji sada obnaša dužnost predsjednika Stručnog savjeta Hrvatskog vaterpolskog saveza.

– Za nas je ovo zlato važno, no ono što nam je još veći dobitak su igrači, a njih nekoliko pokazuje kvalitetu koja je vrlo vidljiva i njima će biti pružena prilika u seniorskoj reprezentaciji. Ti dečki imali su nešto više od onoga što sportaši u tim uzrasnim kategorijama obično imaju, a ovi dečki imaju kvalitetu koje bi im mogle pomoći da puno lakše prijeđu tu stubu od juniorskog do seniorskog staža.

Upravo je to uvijek najosjetljivija točka razvoja sportaša u kojoj se neki, kada krenu studirati, i ostave sporta. No, ovim će dečkima ovo zlato zacijelo biti poticaj da nastave, nada se legendarni trener:

– Kada ste europski prvak, vaša je motivacija da nastavite puno veća, više ste zainteresirani za napredovanje. S druge strane, na klubovima i Savezu ostaje da tim dečkima pomogne u njihovu razvoju.

A mi se nadamo da će se dečki tako razvijati da ćemo i u seniorskoj reprezentaciji uskoro gledati Čubranića, Pavlića, Tončinića, Šušića, Cuzzija...