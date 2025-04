Žapci protiv Srba briljirali ali pomalo žale što nisu iskoristili priliku i za veću prednost

Vaterpolisti Mladosti odigrali su pred svojom publikom još jednu sjajnu utakmicu. Nakon što su u četvrtfinalu Eurokupa pobijedili vodeću momčad ligaškog dijela regionalnog natjecanja crnogorski Jadran (12:8), ovom prilikom Zagrepčani su nadjačali i najnovijeg prvaka regionalne lige Radnički iz Kragujevca (13:10).

Mladostaši su utakmicu otvorili sjajno. Poveli su s 4:1 od čega je tri prva pogotka postigao Konstantin Harkov koji je i plivao za loptu uoči prve tri četvrtine. Na veliki odmor otišlo se s prednošću domaćina od dva pogotka razlike koju je s dva pogotka oplemenio Franko Lazić za vodstvo 8:4.

Uz dobru obranu i odličnog Marcelića, žapci su došli i do pet pogodaka prednosti (9:4) a taj deveti pogodak zabio je Bašić iz peterca napravljenog na Vrliću. Da bi u toj fazi igre zabili pogodak gosti su morali imati doći do situacije od dva igrača više no onda je Lazić pogodio vratnicu a Crnogorac Murišić je zabio s centra za 9:6.

U jednom "hrvanju" u napadu, Lazić čini svoj treći, isključujući, prekršaj nakon čega mladostašima jedan napad prolazi u isteku vremena a potom Buljubašić gubi loptu nakon čega Rašović iz čiste kontre zabija za 9:7.

Nakon Bašićeva iznenađujućeg šuta za 10:7, Kragujevčani opet dolaze u situaciju s dva igrača više (po treći put) koju opet realizira jedan od najboljih svjetskih vaterpolista Nikola Jakšić (10:8). Nakon Buljubašićevih 11:8, mlađi Jakšić (Petar), s igračem više, smanjuje na 11:9.

U sljedećem napadu domaćina, Bukić zabija golčinu za 12:9 a Vrlić na dodavanje Bukića, s igračem više, za 13:9. Nakon pogotka ljevorukog Vapenskog za 13:10 imali su mladostaši napad (s igračem više) za četiri pogotka prednosti no Bašić šutira prerano, i promašuje, i ostavlja Srbima vremena za jedan brzi napad. Srećom, Ivan Marcelić upisuje svoju desetu obranu pa će žapci za tri tjedna u Kragujevac s tri pogotka kapitala što je obradovalo i jednog od najiskusnijih mladostaša Ivana Buljubašića:

- Svaka čast trenerima, stvarno su nas pripremili odlično za ovu utakmicu. Od prve do posljednje minute igrali smo na 100 posto, koncentracija nije popuštala niti jedne sekunde. Imali smo prednost, malo veću od završne, no da nam je netko prije utakmice ponudio pobjedu od tri razlike to bismo prihvatili. Diže nas zajedništvo i samo tako možemo rasti. Hvala i publici koja je ispunila tribine.

Iako je prvi dio susreta napadački bio suzdržan, Luka Bukić je s pogotkom i asistencijom sudjelovao u dva posljednja pogotka mladostaša koji su u posljednjoj četvrtini četiri puta zabili što svakako raduje.

- Jesmo zadovoljni s rezultatom no nakon utakmice odmah vam prolaze situacije koje smo mogli bolje riješiti pa ti ostane dojam da je mogla biti i veća razlika a kada se igra na dvije utakmice svaki pogodak je bitan. Sretni jesmo no možda smo i propustili priliku za višu pobjedu - kazao je Bukić nastojeći objasniti što je prevagnulo u korist njegove momčadi ali i što su mladostaši propustili.

- Ušli smo vrlo agresivno kao i posljednjih par utakmica kod kuće. Odvojili smo se na početku i održavali tu prednost do kraja. Primili smo neke pogotke koje nismo smjeli i neke prilike propustili no Radnički je odlična momčad koja je u Zagreb došla s trofejem prvaka Regionalne lige.

Najbolji strijelac susreta bio je mladostaš Konstantin Harkov koji je ovako prokomentirao zbivanja na plivalištu uz Savu:

- Dobro smo otvorili, radili što smo dogovorili pa idemo na uzvrat s prednošću. No, u današnjem vaterpolu tri razlike nije toliko velika prednost. Pod kraj sezone smo se dignuli u formi, nadam se da tako možemo i nastaviti. No, Radnički je vrlo jak na domaćem terenu i bit će nam dvostruko teže nego danas.

Je li ovo uz onu zagrebačku pobjedu nad Jadranom iz Herceg Novog najbolja utakmica Mladosti?

- Ja bih rekao da najbolja utakmica sezone slijedi - otpovrnuo je Harkov.

Osim hrvatskog Rusa, pogotke za Mladost postizali su Franko Lazić (3), Andrija Bašić (2), Ivan Buljubašić (1), Toni Bušić (1), Luka Bukić (1) i Josip Vrlić (1). Kod gostiju prednjačio je Nikola Jakšić (3), dva je pogotka zabio ljevoruki Vapenski a po jedan Rašović, Dadvani, Pijetlović, Murišić i Petar Jakšić.

I Mladost i Radnički iskoristili su po šest situacija s igračem više. Domaćini iz 15 situacija a gosti iz 13.