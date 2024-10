Sjajni napadač Dinamova protivnika sinoć zabio hat-trick pa se ozlijedio: 'Nadam se da nije ozbiljno'

Napadač Borussije Dortmund Karim Adeyemi, koji je u pobjedi 7-1 protiv Celtica u 2. kolu Lige prvaka postigao 'hat-trick' u prvom poluvremenu, izrazio je nadu da ozljeda, zbog koje je početkom drugog poluvremena izašao iz igre, nije ozbiljnije prirode.

Adeyemi je pogađao mrežu škotskog prvaka u 11., 29. i 42. minuti, da bi u 48. minuti morao napustiti igru nakon što je osjetio bol u butnom mišiću i zabrinuto ostao na travnjaku u sjedećem položaju te uz pomoć liječničke ekipe odšepao s terena.

"Nadam se da nije tako ozbiljno. Nadam se da ću se brzo oporaviti", izjavio je 22-godišnji Adeyemi za Prime Video koji za njemačko područje prenosi utakmice Lige prvaka.

"Bila je to vrlo posebna utakmica za mene, moj prvi 'hat-trick', ali i za momčad - sedam golova. Postavio sam visoke ciljeve, počeo sam dobro i gotovo svaki udarac je bio pogodak. Odigrali smo vrlo dobru utakmicu", dodao je Adeyemi.

On je ključan igrač u momčadi Nurija Sahina na početku ove sezone, jer je u dosadašnjih osam nastupa postigao pet golova i pet puta asistirao za pogotke.

Uvjerljiv nastup je dokaz da su Borussijini igrači iz sjećanja izbrisali težak poraz u Bundesligi, koji su doživjeli 22. rujna na gostovanju kod Stuttgarta (5-1).

"Veseli me kako su svoj posao odradili dečki u napadu. Ovakvi golovi dolaze kad se ovako igra u napadu. To nam u Stuttgartu uopće nije uspjelo. No, kad u napadu imamo pravi rtitam i kvalitetu, onda nas je teško pobijediti", rekao je glavni strateg momčadi iz Dortmunda.

Borussia će u Ligi prvaka gostovati kod Dinama u Maksimiru 27. studenoga, a sljedeću utakmicu u Bundesligi će odigrati u subotu, 5. listopada, na gostovanju kod Uniona u Berlinu.