Sesar: Iz Cibone su igrači odlazili u NBA, Španjolsku ili Italiju a sada idu u Libanon

Tijekom zagrebačke utakmice Favbet Premijer lige protiv Zadra, Cibonin trener Josip Sesar zaradio je dvije tehničke pogreške pri čemu je druga bila isključujuća pa je ostatak susreta gledao iz tunela. A Cibonin strateg, ujedno i hrvatski izbornik, ovako je prokomentirao svoju eliminaciju iz važnoga dvoboja kojeg je njegova momčad izgubila (65:77).

- Bila je ovo teška i ružna utakmica, kakve su u pravilu sve sa Zadrom. Morali smo biti agresivniji nego što je Zadar bio. Svoje dvije tehničke pogreške neću komentirati niti želim. Mogu samo reći da sam isključen zbog tuđih pogrešaka i da ne pamtim kada se s naše klupe ovoliko negodovalo. Savez ima ljude koji će to analizirati a meni će zasigurno stići i njihova "čestitka".

Mislio je Sesar na kaznu koja ga čeka a čeka ga i mukotrpan rad da bez klasičnih centara uspije organizirati defenzivni skok do mjere da suparnik, poput Zadra, ne uzme čak 18 napadačkih skokova.

- Pokušavali smo nešto prepokriti s trkom ali nismo uspjeli. Problem je bio kako u našem lošem zagrađivanju tako i u njihovim snažnijim tijelima ali i u boravku njihovih igrača u našem reketu više od tri sekunde koje se nekad i ne sude.

Cibona u posljednje vrijeme, u pravilu, igra dobro dok jedini razigravač Radovčić ne izduši.

- U problemu smo jer za Prvenstvo Hrvatske ne možemo više nikoga registrirati jer smo iskoristili ta dva "džokera". Za ABA ligu mi možemo dovesti igrača no sada tražiti pojačanje je vrlo nezahvalno. Prije mjesec dana još nekako no sada teško. Možda će to biti moguće u ožujku, no strah me da bi tada, u kontekstu ABA lige, mogli biti kasno. Eto, neki dan smo dali ponudu jednom igraču koju nismo mogli "mečirati" jer je u Poljskoj dobio više nego dvostruko.

Ono što je poražavajuće za Cibonu, ali i za hrvatsku klupsku košarku, jest da Cibona ne može "mečirati" ponudu od kluba iz Libanona kamo se, nakon samo mjesec dana u dresu vukova, zaputio centar Markus Lončar.

- Ja igrača razumijem i mi moramo prihvatiti istinu da se nekad iz Cibone išlo u Španjolsku, Italiju ili NBA ligu a sada se ide u Libanon. A to se događa i drugim našim klubovima jer nam igrači odlaze u drugu talijansku ili drugu španjolsku ligu.

O takozvanim otvorenim ugovorima na kojima je Cibona u polusezoni imala Šamanića, Rogića i Lončara, Sesar nema dobro mišljenje:

- Ti otvoreni ugovori nemaju smisla što se na primjeru Cibone i pokazalo jer su svi ti igrači vrlo brzo otišli dalje. I tu se napravila pogreška, tu smo potrošili "džokere". Kod mene ne može doći igrač na otvoreni ugovor.

Deprimira li ga, u tom smislu, Cibonina nemoć na tržnici igrača?

- Ne proživljavam to na takav način. Nisam mislio da ću uzeti klub na pola sezone jer teško je nastaviti nečiji rad. No, ja košarku toliko volim da nisam htio odbiti Cibonu.