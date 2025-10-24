Sanchez nakon velike pobjede: 'Ovo je dokaz da se možemo nositi s ekipama koje imaju puno veći budžet'

Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige stigla do prve pobjede u ovom natjecanju. Nakon poraza s 1:0 u prvom kolu od armenskog Noaha, Rijeka je na svojoj Rujevici istim rezultatom svladala prašku Spartu golom Daniela Adu-Adjeija u 75. minuti. Nakon utakmice vrlo je zadovoljan bio trener Victor Sanchez:

- Čestitke igračima, sretni smo zbog njih. Bili smo dobri u drugom poluvremenu, ali istaknuo bih i jučerašnje prvo poluvrijeme. Igrači su ovo zaslužili, a moram spomenuti i navijače. Podržavali su ekipu neprestano tijekom ovog teškog vremena, nisu prestali ni kada je utakmica prekinuta - kazao je pa nastavio:

- Je li ovo prekretnica? Svaki dan je prekretnica u nogometu. Iz svega treba izvući pouke i nastaviti raditi i napredovati. Vjerujemo da ćemo imati konstantno dobre rezultate, današnja utakmica je dokaz da nastavljamo rasti i da se možemo nositi i s ekipama koje imaju puno veći budžet od nas. Oni imaju jako dobre igrače, ali mi smo vjerovali u sebe, igrači dobro rade i to je jedini način - zaključio je španjolski stručnjak.

Iako je pobjedu donio pogodak engleskog napadača, ponovno je ponajbolji pojedinac Rijeke bio Toni Fruk koji je također stao pred kamere MaxSporta:

- Mislim da je pobjeda zaslužena nakon neobične utakmice jučer. Nekako nam je ovo odgovaralo. Uspjeli smo se napuniti snagom i energijom. Iskrene čestitke navijačima što su bili jučer na kiši i danas se vratili i bodrili nas. Mislim da smo ih nadigrali energijom i željom za pobjedu. Oni su visoka i fizički jača ekipa od nas. Međutim, uspjeli smo se skupiti i kada igraš kao momčad, onda ovako ispadne - rekao je pa se osvrnuo na svoju igru u ovoj utakmici:

- Pojedinac uvijek iskoči, ali ovo je zasluga ekipe. Osjećao sam se jako dobro, ovaj drugi dan mi je bio bolji nego jučerašnji. Nadam se da nećemo više imati ovakvih utakmica kao jučer, ali trudit ćemo se ponoviti ovakve izvedbe - zaključio je hrvatski reprezentativac.

Iskusni Ante Majstorović rekao je kako se nikada nije susreo s ovakvom situacijom:

- Jako teška dva dana za nas. Dosta sam iskusan igrač ovo još nisam doživio. Jučer smo se pet puta presvlačili vjerojatno. Bilo je jako teško, kako fizički tako i psihički. Velik napor, ali ova ekipa ima karakter i mislim da smo zasluženo pobijedili.

Osvrnuo se onda i na loš početak sezone:

- Ova sezona nije krenula onako kako smo se svi u klubu željeli, ali naporno radimo kako bi što prije izašli iz te mini krize. Nadam se da će ova europska pobjeda značiti ekipi kao i meni samome da izađemo iz toga i da se pridružimo vrhu u prvenstvu.