Hrvatski prvak upisao vrlo važnu pobjedu: Rijeka svladala Spartu nakon 22 sata dvoboja!

Nogometaši hrvatskog prvaka Rijeke u petak poslijepodne su konačno zaključili susret drugog kola glavne faze Konferencijske lige, i muka je dugo trajala, ali je itekako slatko završila, velikom i važnom 1:0 pobjedom protiv češke Sparte Prag. Tako je Rijeka s tri boda na kontu nakon trećine odigranih utakmica (dvije od šest) skočila na 19. mjesto ljestvice, među 24 momčadi koje će po završnici ligaške faze ići u nokaut-fazu.

Rekordna kiša

Bez ikakve zadrške možemo reći da je ovo bila jedna od najčudnijih utakmica hrvatskog predstavnika u europskim natjecanjima. Definitivno je oborila i poneki rekord, s ukupnim trajanjem od 22 sata i 15 minuta od prvog do posljednjeg sučevog zvižduka postala je uvjerljivo najdugotrajnija utakmica hrvatskog kluba u Europi. Tako se sve može podijeliti na dva poglavlja, ono meteorološko i apsolutno nenogometno u četvrtak, te ono znatno normalnije i nogometnije u petak.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz onih prvih 45 'vaterpolskih' minuta možemo, naravno, izdvojiti situacije poput pogotka Tonija Fruka iz minimalnog zaleđa u devetoj minuti, samo četiri minute prije prvog prekida. No, teško je zaista pričati o bilo čemu nogometnom s ovog dvoboja, jer su uvjeti bili čak i lošiji nego li na onim prošlosezonskim utakmicama Dinama i Monaca te Dinama i Osijeka. Prvo je nakon 13. minute dvoboj prekinut na dva sata, da bi se onda nekako uspjelo odigrati barem to prvo poluvrijeme, no čak je i to bilo u najmanju ruku ambiciozno s obzirom na uvjete. Nevjerojatnost situacije u četvrtak najbolje potvrđuju službeni podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. U 24 sata, zaključno s petkom u 8 sati ujutro, na području Rijeke pale su čak 156,2 litre kiše po četvornom metru. Ta količina oborina odgovara prosječnoj mjesečnoj količini za listopad, koji je inače jedan od najkišovitijih mjeseci u godini na tom području. Jednostavno, nije imalo smisla zaigrati, pa čak ni tih 45 minuta.

Zato smo u petak poslijepodne dobili barem jedno poluvrijeme normalnog nogometa, sa sunčanim vremenom i tek pokojim oblakom. Treneri su imali neobičan luksuz vremena za odluku; čak 17 sati za razmisliti koje će izmjene napraviti na poluvremenu. Trener Rijeke Victor Sanchez je u napad stavio mladog Adu-Adjeija umjesto iskusnog Čopa, dok je Danac na klupi Sparte Prag, Brian Priske, posegnuo za dvije izmjene, Kairinen i Ryneš su ušli umjesto Suchomela i Mannsverka koji je u prvom poluvremenu 'požutio'.

VEZANI ČLANCI:

Kuchta će žaliti

Prva je zaprijetila Rijeka u 48. minuti iz Fruka putem relativno bezopasnog slobodnog udarca, a minutu kasnije Sparta je zamalo povela. Kuchta je plasirano s 20 metara tražio dalji kut te je, na sreću po Rijeku, pogodio vanjsku stranu vratnice. Od tada je na terenu praktički postojala samo jedna momčad, i to se odnosi na goste. Od 60. do 70. minute klub iz Praga je stvorio pet prilika ispred riječkog gola i kompletno pritisnuo momčad Victora Sancheza u njezinu polovicu terena. Najviše će za tim prilikama žaliti Kuchta, koji je uz ranije spomenutu vratnicu bio blizu pogotku u još dva navrata.

Rijeka se počela buditi u završnici utakmice, točnije u posljednjih 20 minuta, a u 75. minuti su to domaći i dokazali. Oreč je izvrsno utrčao iza leđa Spartine obrane i centrirao za Adu-Adjeija, koji s peterca nije imao težak posao matirati Jensena. Četvrti je ovo pogodak za 20-godišnjeg Engleza u dresu Rijeke, te prvi u Konferencijskoj ligi. Rijeka je pronašla trenutak kada otići u višu brzinu nakon stajanja u obrambenom bloku, iznenadila Čehe i zasluženo došla do zgoditka unatoč podređenom položaju u dobrom dijelu ovog drugog poluvremena. U samoj završnici Rijeka je mogla doći i do povećanja vodstva, no ostat će zadovoljna s punim plijenom protiv, na papiru, jače momčadi.

Za Riječane nakon ovog produženog europskog tjedna idući HNL izazov slijedi tek u ponedjeljak. Naime, zbog cijele ove situacije dvoboj Rijeke i Osijeka u 11. kolu HNL-a pomaknut je za ponedjeljak u 16 sati i 30 minuta. Što se tiče preostalih izazova u Konferencijskoj ligi, idući suparnik Riječana je Lincoln Red Imps iz Gibraltara, i to u gostima, a utakmica na rasporedu 6. studenog. Nakon toga Riječanima slijede AEK Larnaca i Celje kod kuće te za kraj Šahtar u gostima.