LIJEPA SVOTA

Evo koliko je Rijeka zaradila pobjedom nad Spartom i gdje se nalazi na ljestvici Konferencijske lige

Rijeka: Utakmica Konferncijske lige između Riojeke i Sparte.
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
24.10.2025.
u 17:31

Do kraja ligaške faze, Rijeka će odigrati još četiri susreta. Prvo je na redu gostovanje kod gibraltarskog Lincoln Red Impsa šestog studenog, a potom joj slijede dva susreta na Rujevici

Hrvatski prvak Rijeka stigao je do velike i važne pobjede u drugom kolu ligaškog dijela Konferencijske lige. Na Rujevici su Riječani svladali prašku Spartu s 1:0 pogotkom Daniela Adu-Adjeija i to u susretu koji je trajao čak 22 sata. Podsjetimo, utakmica je počela jučer u 18:45 no zbog jake kiše susret je prekinut na dva sata već u 13. minuti. Igra se nastavila u 21 sat te se samo prvo poluvrijeme odigralo do kraja, a drugo je odigrano danas s početkom u 16 sati.

Rijeka je sada na učinku od jedne pobjede i jednog poraza u Konferencijskoj ligi. U prvom kolu poražena je na gostovanju u Armeniji od tamošnjeg prvaka Noaha s 1:0. Popeo se hrvatski prvak i na ljestvici Konferencijske lige te trenutačno zauzima 19. mjesto s tri boda i gol-razlikom 1:1. Ušli su tako Riječani među 24 najbolje momčadi natjecanja koje će izboriti nastavak nakon ligaškog dijela. Najboljih osam klubova plasirat će se direktno u osmini finala, a oni plasirani između devetog i 24. mjesta razigravat će za svoje mjesto u toj fazi natjecanja.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

Zahvaljujući ovoj pobjedi, u klupsku blagajnu sjelo je novih 400 tisuća eura koliko se nagrađuje svaka pobjeda u Konferencijskoj ligi. Taj se iznos pridodaje onom od 3.2 milijuna eura koliko je Rijeka zaradila što je uopće ušla u ovo natjecanje. 

Pogledajte kako je Rijeka stigla do velike probjede protiv moćne Sparte
Rijeka: Utakmica Konferncijske lige između Riojeke i Sparte.
Do kraja ligaške faze, Rijeka će odigrati još četiri susreta. Prvo je na redu gostovanje kod gibraltarskog Lincoln Red Impsa šestog studenog, a potom joj slijede dva susreta na Rujevici. Prvo će ugostiti ciparski AEK iz Larnake 27. studenog, a potom i slovensko Celje 11. prosinca. U posljednjem kolu gostovat će kod Šahtara 18. prosinca. 

Ključne riječi
Sparta Prag zarada Konferencijska liga HNK Rijeka

Komentara 2

Pogledaj Sve
NI
nitkoinista
17:50 24.10.2025.

samo jakoooo

SI
Sivooki
17:44 24.10.2025.

Čestitke Rijeci!

Kupnja