Evo koliko je Rijeka zaradila pobjedom nad Spartom i gdje se nalazi na ljestvici Konferencijske lige

Hrvatski prvak Rijeka stigao je do velike i važne pobjede u drugom kolu ligaškog dijela Konferencijske lige. Na Rujevici su Riječani svladali prašku Spartu s 1:0 pogotkom Daniela Adu-Adjeija i to u susretu koji je trajao čak 22 sata. Podsjetimo, utakmica je počela jučer u 18:45 no zbog jake kiše susret je prekinut na dva sata već u 13. minuti. Igra se nastavila u 21 sat te se samo prvo poluvrijeme odigralo do kraja, a drugo je odigrano danas s početkom u 16 sati.

Rijeka je sada na učinku od jedne pobjede i jednog poraza u Konferencijskoj ligi. U prvom kolu poražena je na gostovanju u Armeniji od tamošnjeg prvaka Noaha s 1:0. Popeo se hrvatski prvak i na ljestvici Konferencijske lige te trenutačno zauzima 19. mjesto s tri boda i gol-razlikom 1:1. Ušli su tako Riječani među 24 najbolje momčadi natjecanja koje će izboriti nastavak nakon ligaškog dijela. Najboljih osam klubova plasirat će se direktno u osmini finala, a oni plasirani između devetog i 24. mjesta razigravat će za svoje mjesto u toj fazi natjecanja.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zahvaljujući ovoj pobjedi, u klupsku blagajnu sjelo je novih 400 tisuća eura koliko se nagrađuje svaka pobjeda u Konferencijskoj ligi. Taj se iznos pridodaje onom od 3.2 milijuna eura koliko je Rijeka zaradila što je uopće ušla u ovo natjecanje.

Pogledajte kako je Rijeka stigla do velike probjede protiv moćne Sparte

Do kraja ligaške faze, Rijeka će odigrati još četiri susreta. Prvo je na redu gostovanje kod gibraltarskog Lincoln Red Impsa šestog studenog, a potom joj slijede dva susreta na Rujevici. Prvo će ugostiti ciparski AEK iz Larnake 27. studenog, a potom i slovensko Celje 11. prosinca. U posljednjem kolu gostovat će kod Šahtara 18. prosinca.

VEZANI ČLANCI: