Romeo Jozak: Najveća opasnost za Hrvatsku dolazi nakon Katara, nismo dovoljno iskoristili Rusiju

Uživo iz studija Večernji tv-a pratimo Svjetsko prvenstvo u Kataru, a dan nakon otvaranja turnira razgovarali smo s Romeom Jozakom, bivšim šefom omladinske škole Dinama i nekadašnjim direktorom reprezentacija Hrvatske. Jozak je stručnjak s velikim iskustvom na Bliskom Istoku te je pred kamerom Večernji tv-a progovorio o razvoju nogometa u dijelu svijeta koji se i dalje smatra nenogometnim, očekivanjima od Hrvatske ali i problemima hrvatskog nogometa koji bi reprezentaciju mogli pogoditi u budućnosti.

S Jozakom je razgovarao naš novinar Željko Janković.

Glavna tema je Svjetsko nogometno prvenstvo. Vi ste već neko vrijeme jedan od vodećih ljudi za razvoj nogometa u Saudijskoj Arabiji, kako se u toj regiji dočekao SP ovih zadnjih mjeseci?

- Euforija je ogromna. Mislim da ljudi koji prate nogometne statistike mogu puno toga iz brojki iščitati. Indikativno je da su najviše karata kupili domaći, zatim Amerikanci, a nakon toga Saudijci, tako da se to dočekuje s jednom velikom pompom. Katarci su ulagali jako puno i u svoju reprezentaciju. Dok sam bio u Kuvajtu moja prva utakmica je bila kvalifikacije za ovaj SP. I to je jedna velika stvar u arapskom svijetu sada.

Brojne su teorije, no što nas očekuje, kakav bismo nogomet mogli gledati?

- Mislim da je sa sociološkog aspekta ovaj zimski termin dobar jer i ovako je vrijeme poludosadno. Što se tiče samog nogometa, za razliku od ljetnog termina kada igrači dolaze iscijeđeni kao spužve i traže ljeto i odmor, sada su svi u punom naboju tako da bi ovo mogao biti objektivniji prikaz nogometne kvalitete u svijetu i zato očekujem da će biti izjednačenije nego do sada, no volio bih da Argentina osvoji i mislim da onda zaista treba dati priznanje Leu Messiju ako se to dogodi da je najveći.

U našoj skupini jedan od favorita je i Belgija. Spominjali su ih kao zlatnu generaciju, no čini se da će ostati brončana. Koliko nam opasnosti prijeti od njih?

- Uz Maroko i Kanadu i vrapci na grani znaju da smo Belgijanci i mi favoriti. No, nogomet se igra loptom i igrat će se još dugo, ali puno tih faktora koji utakmicu mogu odvesti u nekom smjeru kada protivnik nije pravi. Kada se govori o svjetskom prvenstvu jako puno toga ovisi o gardu, mirnoći i iskustvo. Kad Đoković dolazi na neki turnir drugačiji je to gard nego kada izlazi jedna Kanada na SP, ali uz poštovanje Kanadi. Stavio bih Belgiju kao favorita, ali nisam siguran da mogu puno toga osvojiti zbog problema koje imaju. Razgovarali smo i o Messiju kako on može biti uteg nekada, ali to je točno jedino ako nema momčad iza sebe, ako ima momčad onda je on uteg na pravu stranu.

Spomenuli ste utakmicu u Saudijskoj Arabiji, kakvi su dojmovi Saudijaca nakon te utakmice s Hrvatskom?

- Nama Hrvatima u tom dijelu svijeta je drago jer ljudi tamo gledaju nogomet kroz rezultat tamo i zato je nama rezultat u Rusiji dao toliko na težini i čast je što su odabrali Hrvatsku za posljednju pripremnu utakmicu. Odjek je bio fenomenalan i potvrda da smo nogometna svjetska elita.

Kako stoji Hrvatska trenutno uspoređujući parametre sa svjetskom razinom? Kako biste ocijenili Hrvatsku?

- Kao jednu ozbiljnu reprezentaciju prije svega. Rekao bih "računajte na nas" jer mi kad smo u punom nogometnom izdanju možemo igrati sa svima jer vezna linija nam je najbolja na svijetu Broz - Mateo - Luka uz varijacije na temu i ne govorim to samo ja nego i dosta ljudi još na svijetu. Treba reći da je tu spoj i znanja i iskustva, ali recimo i to kako smo u Rusiji isto tako imali puno dobrog spleta okolnosti. Ako ne pobijedimo Maroko znamo da će odmah reagirati i navijači i novinari i automatski se stvara pritisak i već u drugoj utakmici nije to to. Nas je u Rusiji stvarno išlo dobro jer psihologija je bila fanatična i cijela zemlja je bila fanatična, sjetite se drame panela. Ne bih volio opet tako da bude, ali znam da izbornik uvijek priprema na sve opcije kako bi se očuvala psiha. Mi to imamo i mi smo jedna zrela reprezentacija s Lukom na čelu.

- Također velika je prednost što imamo široku klupu jer tu će biti i umora i uvrijeđenih, ali da me se krivo ne shvati, nadam se ne javno uvrijeđenih jer da svi dišemo kao jedno, ali svatko je individua. Ako te rezultat mazi onda kao izbornik može što hoće, ali činjenično neće biti lako. Iako mi smo bez dileme tu negdje visoko, i iako će postajati sve teže volio bih da grupa bude odrađena dobro dakle prvo ili drugo mjesto svejedno, ali da uđemo s pozitivom, a ne sa stavom da smo se provukli.

- Kod nas Hrvata samopouzdanja nam jako puno znači i zato bismo grupu trebali kompetitivno odraditi.

Tko su po vašem mišljenju momčadi iz sjene koje imaju kapaciteta za nešto više? Recimo Srbija?

- Da, imaju odličnu atmosferu, imaju reprezentaciju koja je mlada koja se diže, ima jedan moderan pristup, energiju i inat. Nisu već dugo tako izgledali. Ne bi ih otpisivao. Ponovno tu gledam sebično kao Hrvat, volio bih da budemo ispred da nam se kreira jedno kompetitivno nogometno ozračje jer mislim da to u Rusiji nismo do kraja iskoristili.

Jedan ste od onih koji ste profitirali na imidžu hrvatskog nogometa posljednjih godina. Možete li pojasniti važnost dobrog imidža zemlje u nogometnom svijetu?

- Čak ne bih rekao u nogometnom, nego i u svijetu. Uz dužno poštovanje Vladi, ministarstvima, morima i tartufima, ali to je neusporedivo s nogometom. Ako je netko gledao serijal FIFA-.e na Netflixu mogao je vidjeti koja je to mašinerija, koji se tu novac vrti, a mi smo tu dobro pozicionirani. Već sam sam sebi dosadio pričom o stadionima. Konačno se sad stvara neko ozračje i oko toga. Međutim ne bih volio da pljusnemo dolje da nas nema. Nisam siguran da kao država imamo snage i strateški i na svaki drugi način izvući nogomet ako sada ostvarimo loš rezultat u Kataru, to bi bila svjetska pljuska, da više nismo mi oni najbolji.

- Siguran sam da se u međuvremenu moglo napraviti šest stadiona. E sad, piše li gore Toyota ili neki Makasaki, sponzor ovaj ili onaj to je svejedno. Da, znam tereni su od Grada, pa su ovi od svećenika, ovi od UNESCO-a, sve je to u redu i divno, ali to je jako neozbiljno da takvu planetarnu reklamu nismo iskoristili, a nismo i ja to mogu reći jer živim pet godina u inozemstvu i ponosim se svojom putovnicom, ali jednostavno nismo iskoristili potencijal.

