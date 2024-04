Baby Lasagna odradio prvu probu u novom kostimu, kako vam se sviđa?

Naš predstavnik na Euroviziji Marko Purišić odnosno Baby Lasagna, danas je u Malmö Areni odradio prvu probu. Fotografije s njegove probe osvanule su na službenim stranicama Eurosonga.

- Mačke, okupite se! Krave, ujedinite se! Baby Lasagna rasturio je probu, a doveo je i 'animal friends' na pozornicu - stoji u objavi.

Inače, Marko i njegova ekipa nastupili su u novim kostimima. Nosio je crveni prsluk, a košulja ispod je s tradicionalnim čipkastim motivima, dok su rukavi uži nego na Dori.

Upečatljivi scenski kostimi inspirirani su hrvatskom narodnom nošnjom s modernim elementima, a djelo su kreatorice Valentine Pliško koja potpisuje i kostime u kojima su nastupili na Dori.

- Iznenađen sam, pitao sam čovjeka je li to stvarno to. Jako sam zadovoljan, napravit ćemo još male korekcije i onda ću to biti to. Napravili smo spoj onoga što je bilo na Dori i spota, kazao je Marko za HRT.

Podsjetimo, naš Marko se danas na službenoj stranici natjecanja predstavio kratkim videom.

- Pozdrav svima, ja sam Baby Lasagna iz Hrvatske i ovo su tri stvari koje trebate znati o meni. "Moja omiljena modna kombinacija je, naravno, ovaj crven prsluk i bijela košulja koje sam nosio u spotu za svoju pjesmu. Gitaru sviram već dvadeset godina. Ne sviram loše, ali nije ni odlično s obzirom na to koliko dugo sviram, kazao je Marko i otkrio da mu je najdraža pjesma "Enter Sandman" od Metallice, jer se može svirati i na akustičnoj i na električnoj gitari.

"Vrlo je skroman i simpatičan, plus dobro svira gitaru. Hrvatskoj želim puno sreće. 12 bodova iz Mađarske", "Tako je skroman! Jako dobro svira gitaru", "On je moj favorit, pozdrav iz Velike Britanije", nizali su se komentari eurovizijskih fanova. Jedan ga je usporedio i s Andyjem Bernardom iz serije "U uredu".

