Rinu Buriću, Splićaninu u redovima jugaša, Sikiričina statua "Vaterpolist"

U tradicionalnom, 36. po redu, Večernjakovu izboru, za vaterpolista godine proglašen je 26-godišnji hrvatski vaterpolski reprezentativac Rino Burić, trenutno igrač dubrovačkog Juga a prošle sezone udarna snaga prvaka Hrvatske splitskog Jadrana.

- Velika mi je čast biti izabran za vaterpolista godine od strane vaterpolskih legendi. Drago mi je što ću ući u povijest sa svim tim velikim imenima koje sam gledao kao uzore, uz koje sam sportski odrastao - kazao je laureat Burić.

GALERIJA Noć hrvatskog vaterpola i dodjela nagrade Vaterpolist godine.

Za najbolju vaterpolisticu godine proglašena je igračica splitskog Jadrana, i reprezentativka, 16-godišnja Jelena Butić a njen izbor obrazložio je najtrofejniji vaterpolski trener svih vremena Ratko Rudić:

- Jelena je prototip moderne vaterpolistice. Primijetio sam ju još kao mlađu, iznimno je talentirana.

Govorio nam je to legendarni Ratko u društvu laureatkinje kojoj kao da je bilo pomalo neugodno slušati takve hvalospjeve (koje je posve zaslužila).

- Meni ovo priznanje dosta znači jer sam srednjoškolka koja trenira dvaput dnevno i igra za sve moguće selekcije. I zato se moram zahvaliti mojim profesorima iz splitske Gimnazije "Marko Marulić" koji imaju puno razumijevanja za moje sportske obveze - kazala je članica najveće vaterpolske obitelji na svijetu.

VEZANI ČLANCI:

Naime, kod Butića svi igraju vaterpolo - četiri sestre i tri brata.

Svečanost dodjele održana je u sklopu 16. "Noći vaterpola", u "Petom kupeu", relativno novom zagrebačkom prostoru za konferencije ali i manje formalne evente kakav je bio i ovaj.

Stručno ocjenjivački sud za izbor vaterpolista činila su šestorica velikana, bivši vaterpolski asovi, uz jednu izmjenu u odnosu na dosadašnje izbore. Naime, umjesto sedmog člana žirija uskočili su čitatelji Večernjeg lista i pratitelji službene stranice Hrvatskog vaterpolskog saveza. I oni su, sa zbirom svojih glasova, činili sedmog člana žirija.

Gledajući da među ocjenjivačima imamo one koji to, u ovom izboru, nisu bili u posljednjih pet godina, ovom prilikom glasovali su Goran Sukno, Damir Polić, Božo Vuletić, Petar Muslim, Frano Vićan i Boško Lozica. I svi su oni (a zajedno imaju 25 medalja s najvećih svjetskih natjecanja) to činili sa zadovoljstvom, ocjenjujući svako iz svog rakursa.

VEZANI ČLANCI:

U ovogodišnjem izboru bodove članova ocjenjivačkog suda dobila su 13-orica igrača nakon čega smo dobili sljedeći bodovni poredak:

1. Rino Burić (Jadran/Jug) - 44 boda

2. Jerko Marinić Kragić (Jadran) - 31 bod, 3. Maro Joković (Jug) - 28 bodova, 4. Marko Bijač (Olympiakos) - 22 boda, 5. Josip Vrlić (Radnički/Jadran) - 19 bodova, 6. Loren Fatović (Jug/Jadran) - 14 bodova, 7. Luka Bukić (Jadran) - 12 bodova, 8. Marko Žuvela (Jug) - 12 bodova, 9. Toni Popadić (Jug) - 8 bodova, 10. Ivan Mauro Čubranić (Primorje) - 3 boda, 11. Konstantin Harkov (Brescia/Jadran) - 1 bod, 12. Zvonimir Butić (Jadran) - 1 bod, 13. Ante Vukičević (Marseille) - 1 bod.

Sukladno osvojenim bodovima u najbolju momčad godine izabrani su Bijač, Burić, Marinić Kragić, Vrlić, Fatović, Joković i Bukić.

S obzirom na isti broj bodova Luke Bukića i Marka Žuvele (po 12), članom udarne sedmorke Bukića je učinilo to što su mu bodove dala četvorica a Žuveli dvojica članova žirija).

Posebna priznanja dobili su i vaterpolski doajeni Saša Masnec i Aleksandar Černi te negdašnji vaterpolski as i bivši izbornik Zoran Roje.

VEZANI ČLANCI:

Sve uzvanike pozdravio je predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Mladen Drnasin:

- Jedna godina je iza nas i ne bih puno o njoj. Više bih o onome što nas čeka a to je godina s najzahtjevnijim natjecateljskim kalendarom u povijesti ovog sporta, s tri velika natjecanja u jednoj godini. I zato želim našim sportašicama i sportašima da smognu snage i da se sljedeće godine nađemo na ovoj priredbi sa što boljim dometima.

U ime Ministarstva turizma i sporta govorio je državni tajni Tomislav Družak koji je uvjeren da će se Hrvatska kao domaćin predstojećeg muškog Prvenstva Europe, bez obzira na kratkoću vremena za pripremu, još jednom iskazati kao vrlo dobar organizator velikih sportskih priredbi.

Dosadašnji laureati u Večernjakovu izboru: 1988. - Igor Milanović (Partizan), 1989. - Igor Milanović (Mladost), 1990. - Igor Milanović (Mladost), 1991. - Perica Bukić (Jadran/Mladost), 1992. - Perica Bukić (Mladost), 1993. - Dubravko Šimenc (Pescara), 1994. - V. Kobešćak/R. Vrbičić (Mlad./Solar.), 1995. - Siniša Školneković (Mladost), 1996. - Siniša Školneković (Mladost), 1997. - Siniša Školneković (Jadran), 1998. - Perica Bukić (Mladost), 1999. - M. Smodlaka/D. Šimenc (Jug/Mlad.), 2000. - Mile Smodlaka (Jug), 2001. - Mile Smodlaka (Jug),2002. - Ratko Štritof (Mladost),2003. - Igor Hinić (Brescia), 2004. - Mile Smodlaka (Jug), 2005. - Josip Pavić (Mladost), 2006. - Mile Smodlaka (Jug), 2007. - Miho Bošković (Jug), 2008. - Frano Vićan (Jug), 2009. - Igor Hinić (Mladost), 2010. - Damir Burić (Pro Recco), 2011. - Josip Pavić (Mladost), 2012. - Josip Pavić (Mladost), 2013. - Nikša Dobud (Jug), 2014. - Sandro Sukno (Primorje), 2015. - Sandro Sukno (Pro Recco), 2016. - Marko Bijač (Jug), 2017. - Sandro Sukno (Pro Recco), 2018. - A. Bušlje/L. Lončar (Olympiakos/Jug), 2019. - Maro Joković (Olympiakos), 2020. - Josip Vrlić (Mladost), 2021. - Maro Joković (Brescia/Jug AO), 2022. - Marko Bijač (Olympiakos), 2023. Rino Burić (Jadran/Jug)

VIDEO Filip Zubčić na postolju nakon dvije godine