Na krilima Božića i Žganeca, Zadar nadjačao Dinamo i prošao u finale sa Splitom

Košarkaši Zadra pobijedili su Dinamo i u drugoj polufinalnoj utakmici doigravanja (78:69) i tako poslali igrače zagrebačkog kluba na godišnji odmor.

Protiv velikog favorita za naslov, nisu dinamovci izvjesili bijelu zastavu. Štoviše, svojski su se borili ali naprosto nisu dosegnuli gornju granicu mogućnosti za koju su rekli da im je potrebna za ravnopravnu borbu s igrački jačim Zadranima.

A za takvo što trebalo je, očito, biti i za koji postotak precizniji od konačnih 43 posto iz igre, još kojeg dvoznamenkastog igrača (Novačić 15, Kraljević 10) te imati pokoju izgubljenu loptu manje a bilo ih je 19. Osim toga, u svojoj silnoj borbenosti važni Dinamovi igrač napunili su se prekršajima pa su Vučić i Majić već u trećoj četvrtini imali četiri prekršaja a uskoro su im se pridružili i centar Kraljević i Brzoja.

No i na drugoj strani, ove naglašeno fizičke utakmice, čak četiri Zadrana imala su u prvoj polovici posljednje dionice po četiri prekršaja. A prvi ih je zaradio centar Karlo Žganec, uvjerljivo najbolji igrač gostiju u prvom poluvremenu (15 koševa, tri trice, 3 skoka, 2 asista).

A to vodstvo koje su izgradili najviše na Žganecu, Zadrani su znali sačuvati. Kad god bi dinamovci imali priliku približiti se zabrljali bi ili u napadu ili u obrani. No, upirali su domaćini sve do kraja pa je kod 60:74 i zaiskrilo. Nakon jednog jačeg prekršaja Majića nad Drežnjakom, Ramljak je gurnuo Majića pa su skočile obje klupe no do šakačkog obračuna ipak nije došlo.

Igrač prevage u drugom poluvremenu bio je Luka Božić, najkorisniji igrač regionalne ABA lige, koji je iz svoje igre leđima košu zabijao ili asistirao te je završio susret s 22 koša, 7 asistencija i 6 skokova. Uz njega, dvoznamenkasti su još bili Lakić (13 koševa) i Žganec (15 koševa) koji je opovrgnuo tezu da je ovo bila rutinska pobjeda Zadra:

- Možda je izgledalo rutinski no bila je to jako teška utakmica. Dinamo se dobro pripremio, iskusna su momčad pa smo danas morali dati sve što imamo. Nismo se dugo uspjeli odvojiti ali nismo ni njima dopustili da nam se posve približe jer kad god bi oni za to bili u prilici mi bismo nešto napravili. Možda smo bili pametniji u nekim situacijama.

Dakako, bili su Zadrani i kvalitetniji jer ipak imaju skuplju i kvalitetniju momčad pa Dinamov trener Josip Sesar nema za čim žaliti nakon jedne uspješne sezone s petim mjestom u ligaškom dijelu i plasmanom u polufinale doigravanja.

- Odigrali smo dobru sezonu i jedino mi je žao što nismo skinuli niti jedan skalp abaligašima. No, imali smo problema s ozljedama, naročito u doigravanju kada su nam Garafolić i Vučić igrali samo utakmice, bez treninga. Svima hvala na trudu i želji, igračima želim dobar odmor pa se vidimo za iduću sezonu. A ja se sada okrećem reprezentaciji - kazao je hrvatski izbornik s klupskim angažmanom koji je na kraju, usprkos izraženoj međusobnoj netrpeljivosti, čestitao Zadrovu treneru Danijelu Jusupu na pobjedi.

Zanimljiv je, dakako, bio i navijački dvoboj Dinamovih Bad Blue Boysa i navijačke skupine Tornado koji je, rekli bismo, završio remijem no ukupna je pobjeda Zadrova koji će u finalu igrati protiv Splita u statusu favorita.

- Ne pobjeđuje uvijek favorit. Sa Splićanima se znamo jako dobro. Bit će to zanimljiva serija - najavljuje Žganec.