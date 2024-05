Dinamu se smiješi bogatstvo! Dogodi li se ovo, plavi će postati space shuttle za sve hrvatske klubove

Dinamo je proteklog vikenda i matematički osigurao novu titulu hrvatskog državnog prvaka. Zagrebački plavi pogotkom Arijana Ademija su, uz prethodni poraz Rijeke u Varaždinu, došli do zacrtanog cilja za ovu sezonu. Uz sve scile i haribde, unutarklupska previranja i poneku slabiju partiju od prošle jeseni, momčad Sergeja Jakirovića je snažnim finišom ostavila konkurenciju u magli. Prvo je otpao Hajduk, nakon dva izravna nokauta, jednog u HNL-u pa onda i u Kupu. A onda je otpala i Rijeka koja se do zadnjih metara hrvatskog nogometnog maratona držala bok uz bok, a često i bila ispred Zagrepčana.

Sad kad je jasno da će Dinamo na Maksimiru protiv Rudeša za devet dana i službeno imati svoju promociju prvaka, valja pogledati u blisku budućnost i zapravo ustvrditi da je ona itekako vedra. Hrvatskom prvaku ovoga bi ljeta bogati švedski stol s delicijama koje je pažljivo probrala i pripremila krovna europska nogometna federacija mogao biti još bliži. Naime, modifikacijom sustava natjecanja u novoj Ligi prvaka, za Dinamo sada stvari izgledaju mnogo komfornije, no za njihovu izvedbu trebat će se još malo strpiti.

Krenimo ipak, od izvora prema ušću europske rijeke za plave. Izvorno bi Dinamo u kvalifikacijama Lige prvaka prvi puta trebao zaigrati već 23. ili 24. srpnja, u drugom pretkolu (Q2). Standardna je to procedura koju plavi već godinama ispunjavaju, a znalo je biti i sezona u kojima bi se kretalo i ranije. Primjerice, u sezoni 2021/22, Dinamo je morao krenuti već od prvog pretkola i utakmica protiv islandskog Valura. No, i uz te prepreke, plavi su tada igrali u skupinama, nakon što su u četiri kvalifikacijske runde izbacili Islanđane, pa potom i ciparsku Omoniju, varšavsku Legiju i moldavski Sheriff.

Ove bi sezone dakle, kao i u zadnje dvije, Dinamo ipak trebao krenuti nešto kasnije, a u glavama svih oko Dinama vrti se scenarij kojeg se i potiho priželjkuje. Iako je jasno da je Šahtar kao prvak Ukrajine već rezervirao jedno mjesto izravno u skupinama Lige prvaka, osvoji li ovosezonsku europsku krunu madridski Real, Dinamo je drugi u redu za svojevrsnu utješnu nagradu.

Bude li Real 1. lipnja u Dublinu postao europski prvak, Šahtar će popuniti njegovo mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu kao klub koji ima najbolji koeficijent od svih koji sudjeluju u kvalifikacijama, a samim time nisu iz zemlje koja daje svoje predstavnike izravno u grupnu fazu. Tih zemalja ima 10, pa su tako uz tzv. lige Petice tu još Nizozemska, Portugal, Belgija, Škotska i Austrija. Svi ostali nadaju se da će europski prvak postati momčad koja je već izborila Ligu prvaka kroz svoje nacionalno prvenstvo.

🔷 Shakhtar Donetsk will enter the Champions League directly as the UCL titleholder replacement if Real Madrid win the UCL. 🔶 Dortmund also secured UCL domestically but, as it's done via an extra UCL spot, 6th place team from Germany will enter instead if Dortmund win the UCL. pic.twitter.com/YMemu1QeD0

Šahtar je dakle prvak Ukrajine, klub s najvećim koeficijentom od svih kvalifikanata. A Dinamo je drugi u redu za to da zauzme Šahtarovo mjesto u Play-off rundi, četvrtom pretkolu. Prva u redu je momčad danskog Kopenhagena. Ako dakle, Kopenhagen ne uzme titulu u Danskoj, Dinamo će automatski biti prebačen u Playoff-rundu, što će plavima donijeti višestruku korist. Prvo, preskočit će dvije stepenice u kvalifikacijama, u europsku sezonu ući mjesec dana kasnije (22. ili 23. kolovoza), ali i ono najvažnije - izboriti najmanje grupnu fazu Europske lige.

Mogli ste uočiti da u ovoj računici nema onog drugog kluba koji je uz Kopenhagen i Šahtar "smetao" Dinamu na putu do izravnog plasmana u grupnu fazu. Točno je, u ovoj računici nema praške Slavije! Češko prvenstvo u kvalifikacije Lige prvaka šalje dva predstavnika, a u takvoj konstelaciji nema prelazaka jednog kluba na veću kvalifikacijsku stepenicu. Dakle, prvo madridski Real treba pobijediti Borussiju, a onda i Kopenhagen ispustiti prvenstvo Danske. Za obje stvari izgledi su dosta veliki.

If Real Madrid win the Champions League, Shakhtar Donetsk will enter the UCL league stage and:



🇩🇰 FC Copenhagen will be moved from QR2 to PO if they win the title in Denmark.



🇭🇷 Dinamo Zagreb will be moved from QR2 to PO if FC Copenhagen don't win the title in Denmark. pic.twitter.com/RmYz0TCxY0