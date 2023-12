Hrvatski izbornik: Posljednju provjeru imat ćemo sa Srbijom u Beogradu

Hrvatska vaterpolska reprezentacija započela je pripreme za predstojeće Prvenstvo Europe koje će se, od 4. do 16. siječnja, održati u Dubrovniku i Zagrebu. Glavninu treninga, i dvije pripremne utakmice, reprezentacija će odraditi u Zagrebu u kojem će se odvijati i završnica kontinentalnog natjecanja dodijeljenog Hrvatskoj zbog nemogućnosti održavanja istog u zaraćenom Izraelu.

Na čemu se najviše radi pojasnio je izbornik Ivica Tucak:

- Ovo je drugačije u odnosu na pripreme na kakve smo navikli od mjesec i pol ili dva. Igrači su u natjecateljskom ritmu, vremena je malo pa smo pažnji posvetili taktičko-tehničkim detaljima. Prije mjesec dana smo u Dubrovniku naznačili neke stvari koje nisu bile dobre na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki i sada to pokušavamo popraviti.

Očito je da će ključna tema biti kako sačuvati formu koju su igrači donijeli iz svojih klubova jer za rušenje i nanovo građenje forme (što su neki postulati teorije treninga) naprosto nema vremena.

- Mi nemamo vremena za rušenje forme. U dogovoru s našim kondicijskim trenerom, profesorom Kuterovcem, radit ćemo to kroz situacijske treninge, kroz mikrocikluse od pet treninga pa tri treninga a gledat ćemo i da igrači imaju odmor koji im je potreban. Uostalom, imat ćemo tri slobodna dana za Božić te dva i pol za Novu godinu.

U međuvremenu, Hrvatska će odigrati tri pripremne utakmice.

- Dvije ćemo igrati u Zagrebu, protiv Amerikanaca, koje su na rasporedu 19. i 21. prosinca na bazenu Svetice a posljednju provjeru imat ćemo 29. prosinca u Beogradu protiv Srbije. Nakon dva i pol slobodna dana za 1. siječnja imamo zakazan trening u Dubrovniku.

U odnosu na momčad koja je na SP-u osvojila deveto mjesto, ova će biti jača za Lorena Fatovića (tada ozlijeđenog) i povratnika u reprezentaciju Luku Lončara.

- Na papiru je to sigurno drugačije nego pred Fukuoku. Ja ne trebam ponavljati koliko Fatović znači reprezentaciji u posljednjih šest-sedam godina. On je izrastao u jednog od najboljih svjetskih igrača i njegovo neigranje na SP-u bilo je hendikep za nas. Povratkom Lončara smo pak dobili dodatnu snagu na centru a dobro nam dođe i to što je jednu godinu u Pro Reccu igrao na beku. S tom dvojicom igrača izgledamo jači i bolji ali kako će to sve izgledati to tek treba vidjeti.

Dodatnu snagu Hrvatske trebao bi predstavljati domaći teren.

- Imat ćemo mi podršku no u vezi s tim ja sam igračima kod okupljanja kazao da u sportu ne postoji jučer već samo danas i sutra i sve što je bilo mora se sada zaboraviti. A u Splitu je bilo fantastično i sreća je naša što imamo to iskustvo da smo doživjeli to zajedništvo cijele Hrvatske. Vjerujem da će to biti i sada u nadi da će nam to biti poticaj a ne otegotna okolnost.

Prokomentirao je Tucak i skupinu koju je Hrvatskoj ždrijeb dodijelio.

- U drugoj skupini su Mađarska i Grčka, reprezentacije koje su osigurale plasman na Olimpijske igre pa to vidim kao nešto lakšu skupinu od naše u kojoj smo mi, Španjolci i Crnogorci, selekcije koje se tek moraju izboriti za Olimpijske igre. A tu je i domaćin Igara Francuska koja se strahovito digla posljednjih godina i koja ne na SP-u četvrtfinale od Španjolske izgubila doslovno u zadnjim minutama utakmice. Crna Gora je izuzetno jaka a Španjolska je, u ovom trenutku, možda i prvi favorit ovog Prvenstva i obećati pobjedu protiv njih bilo bi suludo što ne znači da nećemo sve učiniti da se to i dogodi.