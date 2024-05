Fantastične vijesti za Dinamo! Plavi su korak bliže velikoj zaradi

Navijači Dinama imaju se zašto veseliti, a povod dolazi s poprilično udaljenog sjevera. Jedan od uvjeta koji se moraju ispuniti kako bi Dinamo u kvalifikacije za Ligu prvaka krenuo iz četvrtog pretkola je da Kopenhagen ne osvoji naslov prvaka Danske. Korak prema tome učinio je Midtjylland koji je nadjačao Kopenhagen (2:1) i bacio na na treće mjesto ljestvice.

Strijelci su za pobjednike bili Franculino u 23. minuti i Charles u 37. minuti. Jedini gol gostiju dao je Diogo Goncalves iz kaznenog udarca u 87. minuti. Još su dva kola prije kraja prvenstva u Danskoj, a večerašnji pobjednici su na vrhu tablice sa 61 bodom. Dva manje ima Brondby, a tri manje Kopenhagen.

Da bi se Dinamu ostvarila želja uz pad Kopenhagena trebaju se poklopiti još dvije okolnosti. Ligu prvaka u finalu 1. lipnja treba osvojiti Real Madrid, a ne Borussija Dortmund. Druga je da Slavia Prag ne bude prvak češke, no kako sada stvari stoje i to je izgledno obzirom da dva kola prije kraja zaostaju četiri boda za Spartom.

Ukoliko se plavima sve poklopi, klub će itekako dobro zaraditi. Nastupom u doigravanju Lige prvaka zajamčeno im je barem 15 milijuna eura. Ukoliko pak uđu u grupnu fazu Lige prvaka to bi značilo i zaradu od čak 40 milijuna eura . Povrh toga, za svaki bi remi ili pobjedu dobili više novaca, no što je to bio slučaj u prethodnim sezonama.

