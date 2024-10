Gattuso prokomentirao prednost nad Dinamom pa se naklonio Rakitiću: 'On je za mene dar Božji'

Nogometaši Hajduka pobjedom u Koprivnici (0:2) povećali su prednost na vrhu ljestvice HNL-a ispred Rijeke i Dinama, kojima sada "bježe" za četiri boda. Splitski sastav do pobjede je na stadionu Ivan Kušek Apaš došao autogolom domaćeg kapetana Božića, odnosno Biuka potkraj prvog poluvremena. Treba reći i to da je VAR poništio dva pogotka Slaven Belupu u prvih 15 minuta.

"Prvih dvadeset minuta je za detaljniju analizu, pritisnuli su nas visoko. Uremović je previše izlazio na njihove duge lopte, ostavljao je previše prostora iza sebe. Prvi gol nas je razbudio i promijenio stanje na terenu. Rekao sam da neće biti lako, Slaven Belupo je dobra momčad koja zna što želi", rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso na startu press-konferencije nakon dvoboja u Koprivnici.

Nije Gattuso propustio pohvaliti Ivana Rakitića koji je odigrao još jednu vrlo dobru utakmicu.

"Već prije dva tjedna sam rekao da je Ivan za mene dar Božji. I to ne samo na terenu, već i van njega. On je šampion u svakom smislu, moja želja je da ostane što duže aktivan kao igrač. Malo je igrača na svijetu poput njega. Jako je inteligentan i puno mi pomaže, pravi je lider. Kad me mladi igrači pitaju kako se trebaju ponašati, onda im kažem da trebaju biti kao Ivan. O njemu sve govori njegova karijera", kazao je talijanski trener.

Na novinarsko pitanje o prednosti ispred Rijeke i Dinama, talijanski stručnjak je rekao:

"Ova četiri boda su ništa, nećemo se na njih ni osvrtati. Ako mislimo da je to velika prednost, varamo se. Iznenađen sam pomalo s ovom situacijom, ali ona je plod našeg rada. Ne možemo se opustiti, već moramo ići utakmicu po utakmicu. Ovakav Hajduk gledate zbog truda koji igrači ulažu na svakom treningu. Prošla godina nam je pouka, tek na kraju sezone možemo pričati", zaključio je.