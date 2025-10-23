Poznati bodybuilder iznenada preminuo u 31. godini, ljetos je zaručio osobnu trenericu

Poznati brazilski bodybuilder Ricardo Nolasco dos Santos poznat kao Cadu Santos, preminuo je u 31. godini, a uzrok smrti nije poznat. Cadu, koji se na društvenim mrežama definirao kao "višestruki prvak", 11. je put osvojio titulu najboljeg brazilskog bodybuildera i dvostruki je prvak Muscle Contest-a.
Njegov otac je potvrdio smrt svog sina te istakao kako mu je ovo "najtužniji dan u životu". Inače, ljetos se Cadu zaručio s trenericom Sabrinom Wollman, a bodybuildingom se bavi od 17. godine.
"Cadu je uvijek bio primjer predanosti, discipline i drugarstva, ostavljajući inspirativan trag na kolege i prijatelje", objavili su iz teretane gdje je Brazilac radio.
