Policija uhitila Agima Ademija, čelnika kosovskog nogometnog saveza. Prošlog tjedna bio na sudu

Agim Ademi, predsjednik Nogometnog saveza Kosova, uhićen je u Prištini. Kako javljaju mediji iz njegove zemlje i susjedstva, policija ga je odvela na informativni razgovor, a razlozi uhićenja zasad nisu poznati. Vijest stiže nakon što je Ademi prošli tjedan proglašen nevinim po optužnici protiv njega podignutoj 2012. godine, za koju je prvo dobio devet mjeseci zatvora.

Naime, carina na Kosovu jedno ga je vrijeme pratila poradi sumnje na utaju poreza i zloporabu položaja. Kosovski nogometni savez bio je k tome pod istragom tužiteljstva i policije zbog gospodarskog kriminala. Vrhovni sud ponovio je suđenje pa Osnovni sud u Prištini Ademija oslobodio optužbi.

Ponovno su ga uhitili u utorak, uoči utakmice Kosova protiv Izraela na otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026. godine.

