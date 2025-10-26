Naši Portali
PODRAVKAŠICE PORAŽENE

Pletikosić: Moramo vjerovati jedna u drugu

Autor
Damir Mrvec
26.10.2025.
u 15:04

Rukometašice Podravka Vegete ostale su bez bodova u elitnoj skupini Lige prvakinja

Matea Pletikosić bila je jedna od boljih igračica Podravke Vegete u porazu u elitnoj skupini Lige prvakinja protv Ferencvarosa (33:37).

- Iza nas je jedan težak period, no mi se trebamo izdignuti iz toga. U ovoj je utakmici presudila obrana, koja je bila naš adut. Uvijek ćemo nešto napraviti u napadu, ali ako obrana ne funkcionira, jako je teško kada se ide u napad. Imali smo neke glupe tehničke greške i promašene zicere na početku utakmice, što nas je uvelo u nervozu. Na kraju krajeva, to se osjetilo u sredini utakmice. Na kraju je bilo opet -3, utakmica nije bila gotova i mislim da smo mogli. Kao što je trener rekao, jako sam ponosna i sretna što smo se vratili s -9. Za nas je to uspjeh i trebamo ići tim korakom. Iskreno, nadam se da će nam se neke cure čim prije vratiti. Osobno, što se tiče pozicije pivotkinje jer ja najviše igram s pivotkinjom. Uvijek moramo vjerovati jedna u drugu i nekako se sakupiti, prvenstveno da gledamo svoje greške. Od najstarija do najmlađe, moramo jedna drugoj reći što mislimo. To je put kojim možemo nastaviti igrati druge utakmice - rekla je Pletikosić

Za tri dana Podravkašice igraju sljedeću utakmicu. U sklopu sedmog kola 1.HRL, u Bepovoj dvorani snage će odmjeriti protiv ekipe Bjelovara, koja je u dosadašnjem dijelu natjecanja također neporažena. Susret je na rasporedu u utorak, 28. listopada u večernjem terminu od 19:30 – ulaz u dvoranu će biti slobodan. Sljedeća utakmica u Ligi prvakinja bit će u gostima kdo Bresta.
