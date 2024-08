Dinamovi španeri razbili Šibenik: 'Bruno mi je samo rekao kreni. On je doktor'

Dinamo na početku sezone u ligi praši sve redom. U trećem kolu HNL-a razbili su Šibenik na Maksimiru s 3-0 uoči prve utakmice play-offa Lige prvaka protiv Qarabaga. Ristovski, Špikić i Kulenović odlučili u utakmicu u manje od sat vremena.

"Znali smo da će se Šibenik doći braniti i bilo je bitno zabiti prvi gol što prije kako bi imali mirniju situaciju. To smo uspjeli preko Rileta u šestoj minuti i poslije je bilo sve lakše. Stvarno smo igrali jako dobro, uzeli smo tri boda, stopostotni smo i to je najbitnije", rekao je Sandro Kulenović nakon utakmice.

"Svi znamo kakav roster imamo, imamo stvarno jako puno kvalitetnih igrača i ovdje je trener odlučio zarotirati i nekim drugim igračima dati šansu i opet je bilo jako dobro. Trener daje svima puno povjerenje i igrači to vraćaju na terenu. 11 tisuća ljudi protiv Šibenika, a sada slijedi Liga prvaka na Maksimiru", dodao je.

Zabio je treći gol na utakmici nakon odlične kombinacije s Brunom Petkovićem iz slobodnog udarca. Petković je asistencijom prebacio živi zid, a Kulenović zakucao za konačan rezultat.

"Prišao sam Bruni, samo je rekao prebacit ću je preko živog zida i kreni, u prvom trenu sam pitao što, rekao je samo kreni. To je Bruno, on je doktor, doktorski je to odigrao, zabio sam gol i jako sam sretan." Treće kolo nastavlja se večeras utakmicom u Koprivnici između Slaven Belupa i Lokomotive. Dinamo će nakon Qarabaga u sklopu četvrtog kola na Maksimiru dočekati Goricu.