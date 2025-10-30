Perezova osveta Čeferinu zbog Superlige: Platit ćete nam 4,5 milijardi eura odštete!

Europska superliga, nekoć proglašena najkontroverznijim projektom u povijesti nogometa, vratila se u naslove, a ovaj put ulozi su još veći. Madrid i A22 Sports Management, tvrtka koja je promovirala natjecanje, najavili su planove da tuže UEFA-u za nevjerojatnih 4,5 milijardi eura odštete, najavio je portal Goal.

Prema AS-u, ta brojka predstavlja izgubljenu dobit, štetu na ugledu i štetu na tržištu zbog navodnog monopola UEFA-e. Odvjetnici Madrida i A22 već sastavljaju tužbu, što označava odlučnu promjenu strategije. Nakon mjeseci neuspjelih rasprava i gotovo desetak neproduktivnih sastanaka, stranke su odlučile krenuti u ofenzivu.

Rasplet je to nakon presude madridskog suda koji je stao na stranu Los Blancosa i A22, odbacujući UEFA-ine žalbe i potvrđujući da je upravno tijelo "ozbiljno prekršilo pravila Europske unije o slobodnom natjecanju". Za predsjednika kluba Florentina Pereza to je bilo zeleno svjetlo koje je dugo čekao. Klub smatra da s presudom Madrida u njihovu korist mogu tražiti pravdu i povratiti milijarde za koje vjeruju da su izgubljene zbog UEFA-ine nezakonite opstrukcije.

Korijeni ovog pravnog rata sežu u travanj 2021., kada je 12 elitnih europskih klubova, uključujući Real Madrid, Barcelonu, Manchester United i Juventus, najavilo stvaranje Superlige. Osmišljena kao rival UEFA-inoj Ligi prvaka, obećavala je veće prihode i novi model elitne konkurencije, s muškom i ženskom kategorijom.

No, u roku od 48 sati, projekt se urušio pod ogromnim pritiskom javnosti. Navijači su prosvjedovali na ulicama, vlade su osudile plan, a UEFA, uz podršku FIFA-e, prijetila je oštrim sankcijama. Engleski klubovi "Velike šestorke" brzo su se povukli, ostavljajući Real Madrid i Barcelonu da se bore sami.

Nepokolebljiv, Perez je nastavio tvrditi da UEFA-ina struktura predstavlja "monopol koji ubija inovacije i poštenu konkurenciju". Uz podršku izvršnog direktora A22 Bernda Reicharta, klubovi su pokrenuli pravne radnje. Njihova upornost se isplatila kada je u prosincu 2023. Sud pravde EU presudio da UEFA-ini zahtjevi za odobrenje novih natjecanja krše zakon EU.

Presudu Suda pravde EU-a kasnije je potvrdila i španjolska Audiencia Provincial, koja je izjavila da je UEFA zloupotrijebila svoj dominantni položaj blokiranjem Superlige. Presuda je ne samo potvrdila dugogodišnje argumente Real Madrida, već je i otvorila vrata onome što bi mogla postati najskuplja tužba u povijesti nogometa.

Nakon presude Suda Europske unije (CJEU), UEFA i A22 pokušali su pronaći zajednički jezik. Održani su sastanci između Bernda Reicharta iz A22, Teodora Teodoridisa iz UEFA-e i predstavnika Real Madrida i Barcelone. U početku se napredak činio mogućim, a navodno su napredovale rasprave o pravima emitiranja i upravljačkoj strukturi budućih natjecanja.

Međutim, pregovori su propali kada se strane nisu uspjele dogovoriti o formatu. Prema izvorima, UEFA je optužena za "odugovlačenje kako bi kupila vrijeme" i nije imala stvarnu namjeru postići dogovor. Zastoj je frustrirao Real Madrid i A22, koji su počeli sudski spor.

Dok se činilo da predsjednik Barcelone Joan Laporta ublažava svoj stav i više se usklađuje s UEFA-inom udrugom europskih nogometnih klubova (EFC, prije Europsko udruženje klubova), Perez je ostao nepokolebljiv. Posljednjih tjedana Laporta je bio uporan u popravljanju veza i 'gradnji mostova' s UEFA-om, a sudjelovao je i na sastanku u Rimu koji je organizirao predsjednik Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi, a kojem je bio prisutan i čelnik UEFA-e Aleksander Čeferin.

"Dolaskom ovdje želimo izgraditi odnos i postići ovaj sporazum", rekao je Laporta tijekom sastanka.

Međutim, Perez je presudu vidio kao opravdanje i priliku da ospori UEFA-inu kontrolu nad europskim nogometom. Predstojeća tužba, koja potencijalno obuhvaća nekoliko jurisdikcija, predstavlja kulminaciju višegodišnjeg sukoba iza kulisa, koji bi mogao redefinirati način funkcioniranja financijskih i upravljačkih modela nogometa.