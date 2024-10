Pavlek: Vjerujem u postolja, no naši skijaši i skijašice su sada sposobni i za pobjede

Pred najboljim hrvatskim skijašima - dvije skijašice (Ljutić, Popović) i tri skijaša (Zubčić, Rodeš, Kolega) - nova je sezona Svjetskog kupa. A očekivanja u njoj određuje i uspješna prošla sezona u kojoj su naši izborili šest postolja, 25 plasmana u 10 odnosno 49 plasmana u 30. S ukupno osvojenih 1428 bodova, Hrvatska je u sezoni 2023./2024. bila deseta skijaška nacija svijeta.

Ponavljanju jedne od najuspješnijih sezona hrvatskog skijanja u postkostelićevskoj eri nadaju se i predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza Miho Glavić i direktor Saveza Vedran Pavlek. Štoviše, Pavlek ide i korak dalje:

- Konkurencija je strašna no ja vjerujem da će se naši skijaši boriti za sam svjetski vrh. Prije prošle sezone sam rekao da će nas biti na postoljima i tako je i bilo. Sada su naši sposobni i za pobjede.

A na postoljima smo prethodnih godina viđali Filipa Zubčića, Zrinku Ljutić i Leonu Popović koja je kazala:

- Prošla sezona bila je sezona uspona i padova odnosno sitnih ozljeda koje poremete natjecateljski program. No, moje koljeno je odlično, sitne ozljede smo sanirali i ja u punoj snazi očekujem novu sezonu.

Slično zvuči i Zrinka Ljutić koja se na tradicionalnu najavnu presicu (održanu u hotelu Zonar) javila video vezom.

- Prošla sezona je bila dobra no svi mi, nas petero, možemo i bolje. Uz uvažavanje konkurencije, a Shiffrin je i dalje na vrhu, mislim da ja nisam dalekog od tog samog vrha. Ono što me posebno raduje u vezi s ovom sezonom jest da će mi se u Leviju ostvariti san i da ću u jednoj utrci Svjetskoj kupa, na istoj lokaciji nastupiti zajedno s bratom Tvrtkom.

San Filipa Zubčića je ostvariti četvrtu pobjedu u Svjetskom kupu jer posljednja se dogodila 2021. u Banskom.

- Napredovao sam u slalomu, a na treninzima sam poboljšao i veleslalom no to bih trebao pokazati i u utrkama.

Optimističan je i Samuel Kolega koji dosad ima četiri plasmana u top 10 a najbolje plasiran (šesti) bio je posljednjeg siječnja u Adelbodenu.

- Sve staze sam prošao, na dosta njih sam osvajao i bodove no došlo je vrijeme ne a se borim za drugu vožnju nego i za sam vrh. Svaku sezonu sam imao vidljiv bodovni napredak i sve sam učinio da se taj uspon nastavi i ove sezone.

S velikim nestrpljenjem početak sezone očekuje i Istok Rodeš, svojedobno svjetski juniorski prvak koji u seniorskoj konkurenciji, u Svjetskom kupu, nije imao boljeg plasmana od sedmog mjesta. A on ima posebnu želju.

- Premda svi mi skijaši više držimo do Svjetskog kupa nego do Svjetskog prvenstva ja bih ipak volio biti i pravi svjetski prvak a ne samo onaj dječji. Netko u životu postane liječnik, ekonomist i to im je nešto za cijeli život a tako je i s naslovom svjetskog prvaka - po tome te prepoznaju cijeli život.

Sasvim očekivano, direktor Saveza (i direktor sljemenske utrke koja je u mirovanju), suočio se s pitanjem na temu Svjetskog kupa na Zagrebačkoj gori.

- Mi smo već za ovu sezonu bili u provizornom kalendaru što smo u ožujku vratili Svjetskom skijaškom savezu jer nismo imali informacija o tome kad ćemo na Sljemenu ponovo imati žičaru. Krajem rujna održan je sastanak u FIS-u koji je predstavio prijedlog kalendara za sljedeće dvije sezone u kojima su i sljemenske utrke i to, za nas, u povoljnjem terminu, krajem siječnja. No, ako se taj projekt nastavi odvijati ovim tempom čisto sumnjam da žičara može biti gotova za sezonu 2025/2026. Sve to ide jako sporo. Grad je krajem srpnja raspisao natječaj koji je krajem kolovoza završen i sada se čeka izbor izvođača - odgovorio je Pavlek koji se pohvalio produžetkom ugovora s Generali osiguranjem.

U sezoni 2024/2025 na rasporedu je 37 utrka za žene (20 tehničkih i 17 brzih disciplina) te 38 utrka za muškarce (21 tehničkih i 17 brzih disciplina). Nova sezona počinje u subotu 26. i 27. listopada veleslalomskim utrkama u Söldenu dok će slalomašice i slalomaši svoje prve utrke imati 16. i 17. studenog u finskom Leviju.