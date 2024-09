Oni su bili jedina svijetla točka u Dinamovom debaklu. Impresionirali su prisutne žitelje Münchena

Iako je sve oko Dinama u ovom trenutku tmurno i crno nakon katastrofalnog i po mnogočemu rekordnog poraza od Bayerna, postoji jedna itekako svijetla točka u cijeloj priči – a to su navijači. Bad Blue Boysi, ali i ostali navijači Dinama, itekako su pokazali svoju prisutnost u Münchenu te na Allianz Areni. Prvo je tijekom utorka cijeli centar Münchena bio ispunjen navijačima Dinama, a oko 17 sati je na glavnom trgu Marienplatzu uslijedilo veliko okupljanje Boysa koji su svojim glasnim pjevanjem impresionirali sve prisutne žitelje grada, ali i zainteresirane turiste.

Nekolicina navijača posvjedočila je da će, u slučaju da rezultatski situacija bude teška za Dinamo, i dalje maksimalno bodriti klub koji vole. Imali smo tada dojam da su to samo neke floskule, ali na kraju su navijači uistinu održali svoje obećanje. Pri rezultatima 2:8 i 2:9, ali i nakon završetka utakmice, Dinamovi kibici gromoglasno su i bez zadrške pružali podršku igračima.

Ono što je vrlo važno naglasiti je da su Bad Blue Boysi pružali znatno jači otpor navijačima Bayerna nego što je to bio slučaj na terenu, s igračima. Iako znatno malobrojniji, Boysi su u velikom broju trenutaka bili glasniji od navijača Bayerna. Što se ispita na velikoj europskoj razini tiče, navijači Dinama definitivno su ga položili. Ponekad se kod hrvatskih navijača dogodi da, kad postignu gromoglasnu atmosferu na tribinama, to bude popraćeno ekscesima izvan tribina. Ovoga puta se to nije dogodilo i stoga pohvala za glasno navijanje i dobru atmosferu još više vrijedi.

Nikakvih većih ekscesa nije bilo, zapravo, najveći problem koji se dogodio u kontekstu navijača bio je prilično neuobičajen i bizaran. Nakon utakmice je, namjerno ili slučajno, jedna grupa navijača Dinama uspjela zaustaviti metro u kojem su putovali, što je prouzročilo zastoj i gašenje cijele mreže U-Bahna u Münchenu. Međutim, problem se riješio relativno brzo i svi su uspjeli otputovati svojim kućama i hotelima.

Nakon velikih problema i cijelog nam dobro poznatog prošlogodišnjeg skandala u Grčkoj, navijači Dinama kraj kazne za putovanja navijača na gostujuće utakmice koriste na najbolji mogući način.